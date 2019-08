Kip je obrnjen proti Sevnici. Foto: BoBo

Lesen kip ameriškega predsednika odločno zre točno v smer nedavno postavljenega kipa njegove soproge Melanie Trump v bližini Sevnice. Ko bo kip dokončan, bo mogoče skozi zadnjico vstopiti v notranjost kipa, kjer bomo, kot pravi avtor, lahko videli predsednikov pravi obraz.

Več bomo izvedeli 31. avgusta. Foto: BoBo

Domačini postavitvi kipa sicer niso najbolj naklonjeni, saj pravijo, da takšne politične provokacije v njihovo okolje ne spadajo, a kip stoji na zasebni zemlji, zato proti njemu občina ne more in ne želi ukrepati. O kipu in avtorju so sicer že poročali ameriški in svetovni mediji, kot sta CNN in BBC.

Schlegl sicer pravi, da to ni kip ameriškega predsednika, ampak Kip svobode, ki zgolj po naključju spominja na Trumpa. Na tabli, ki jo kip drži v rokah, pa je napisan datum 31. avgust 2019, ko bo po besedah avtorja kip razkril vse svoje skrivnosti.