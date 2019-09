Navijači pred Eifflovim stolpom. Foto: MMC RTV SLO/Tina Hacler

Kot je poročala Haclerjeva, so navijači v zelenem ostali spoštljivi tudi ob srbski zmagi in vstali tudi ob himni tekmecev.

Vzdušje na tribunah je bilo izjemno, "Kdor ne skače ni Sloven'c" pa ni potihnila niti ob porazu.

Slovenija v Parizu nedvomno je bila opažena. Navijači so bili povsod in čeprav jih ni bilo toliko kot v Stožicah, so že pred finalom odbojkarskega evropskega prvenstva skrbeli za glasno prepoznavnost Slovenije.

"Hotela sem slikati tudi slovensko navijaško bazo, pa je ne morem, ker je ni – Slovenci so povsod," je pred tekmo tvitala Haclerjeva iz srbske navijaške baze.

Navijaška mrzlica

Slovenijo je po uvrstitvi odbojkarske reprezentance v četrtfinale in nato polfinale evropskega prvenstva zajela navijaška mrzlica. Veliko navijačev se je odločilo za nakup aranžmajev, bodisi z letalskimi prevozi bodisi z avtobusnimi.

Takšnih navijačev, ki so jih v agencijah lahko prešteli, je bilo po ocenah okrog 2.000. Še vsaj dvakrat toliko pa naj bi bilo takšnih, ki so se odločili za pot v lastni režiji in so v Sloveniji prek uradnega ponudnika agencije Palma kupili le vstopnice, marsikdo pa verjetno po razpletu drugega polfinala računa tudi na to, da dvorana ne bo povsem polna in da bo vstopnice mogoče pred njo kupiti še tik pred finalom.

Veliko navijačev je v Pariz prihajalo že v soboto, večina pa danes zjutraj. Okolica dvorane je bila že v zgodnjih urah obarvana v modro, zeleno in belo, skorajda vsak navijač, ki je stopil iz avtobusa ali kombija, pa je imel na sebi nekaj prepoznavno slovenskega. Bodisi zastavo, šal, kapo ...

Dobro opremljeni navijači

Za tiste, ki so v morda hlastnem načrtovanju poti pozabili na kakšno navijaško malenkost, so poskrbeli tudi pri vladnem uradu za komuniciranje. V preddverju dvorane ima pred in med finalom predstavitveni prostor, navijači pa lahko tam dobijo tudi navijaške zastavice.

Velika večina pa je že prišla v Pariz dobro opremljena. Skupina dobro razpoloženih navijačev je takoj, ko so stopili iz kombija pred dvorano Bercy, razvila zastavo in nato še potrenirala znani navijaški slogan o skakanju in slovenstvu.

"Prišli smo iz Gorenjske, iz Radovljice, potovali smo 12 ur. Odločili smo se po polfinalu, da gremo. Ni bilo večjih težav na poti, vstopnice pa že imamo. Pričakujemo napeto tekmo in našo zmago," je pojasnila ena od navijačic iz te skupine.

Povsod slovenske zastavice

Nekoliko naprej se je pred dvorano ustavil avtobus in tudi iz njega so se vsuli navijači, za katere je bilo mogoče takoj ugotoviti, da so Slovenci. Kot je pojasnila ena od privrženk Slovenije, je avtobusni prevoz organizirala ena od političnih strank, toda dodala je, da danes politika ni pomembna, da je pomembno le navijanje za Slovenijo: "Danes nismo obarvani ne politično ne kako drugače. Navijamo samo za naše Slovence."

Navijanja pa je bilo veliko že nekaj ur pred tekmo v središču mesta. Prodajalci spominkov na trgu Trocadero bi lahko danes teoretično naredili velik "biznis", a kaj, ko velike večine tistih, ki so se danes zbrali tam, miniaturni Eifflovi stolpi in preostali turistični "praholovci" niso zanimali.

Zgodilo se je celo obratno – eden od prodajalcev je v roke dobil slovensko zastavico, navijači pa so ga učili, kako se skače po slovensko.

Razlegali so se slovenski napevi, seveda ni manjkala harmonika, vsakih nekaj minut je ena od skupin začela Kdor ne skače, ni Slovenc ... in v nekem trenutku se je zdelo, da se bo razgledna terasa kar podrla, saj se je tudi sama tresla v slovenskem ritmu.

Veliko mladih

"Za obisk sem se odločil že po četrtfinalu, ker sem bil prepričan, da bo Slovenija uspešna. Sem ljubitelj športa, za odbojko pa sem se navdušil zdaj. Pričakujem pa dobro vzdušje in zmago," je pojasnil navijač iz Lenarta, ki je do Pariza ubral udobnejšo pot z letalom iz Budimpešte.

Že v dneh pred finalom je bilo slutiti, da bo Pariz ta konec tedna zelo zaželena destinacija za Slovence, saj so bili tudi poleti z okoliških letališč dan ali dva pred tekmo polni in na vsakem je bilo veliko Slovencev.

Za trening pred popoldansko tekmo so navijači nato že na Trocaderoju razvili tudi velikansko zastavo, ki je postala zaščitni znak tekem v Stožicah, ter zapeli himno. Med navijači je bilo tudi veliko mladih, ki so jim starši omogočili enkratno doživetje in naredili obisk Pariza za nekaj prav posebnega.

"Na pot smo odšli v soboto. Že sicer sem navijač odbojke, tako da je tukaj vse super," je pojasnil mladi navijač iz Gorenjske in samozavestno dodal, kaj pričakuje na finalu: "Zmago, seveda."

Težko je bilo oceniti, koliko je bilo navijačev na tem neuradnem zbirališču pred tekmo. Nekateri so prihajali, drugi že odhajali, nekaterim se je že mudilo do Bercyja, drugi so sklenili, da bodo ure do tekme izkoristili še za kakšno okrepčilo ali morda za ogled Eifflovega stolpa, pred katerim so danes sicer poskrbeli za lepo slovensko kuliso. In tudi pariški javni prevoz je bil danes slovenski: v marsikaterem vagonu podzemne železnice so domači potniki lahko ugotovili, da Slovenci zelo radi skačejo ...