Benjamin Schreiber je bil na dosmrtno kazen obsojen zaradi brutalnega umora fanta svoje ljubimke. Med prestajanjem kazni se je leta 2015 v celici onesvestil, zaradi česar so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali sepso, zaradi velikih ledvičnih kamnov. Med posegom so ga morali večkrat oživljati in nekaj trenutkov je prestal brez srčnega utripa.

Zaradi teh trenutkov v klinični smrti je Schreiber zahteval izpustitev iz zapora. Kot so v prošnji za izpustitev zapisali njegovi odvetniki, je s kratko smrtjo prestal kazen, ki mu jo je naročilo sodišče. Trdili so, da gre pri dosmrtni kazni za prestajanje zapora do nastopa smrti, po kateri je zapornik na prostosti.

Klinična in pravna smrt se po mennju sodišča razlikujeta. Foto: BoBo

Njihovo prošnjo je najprej zavrnil okrožni sodnik, zdaj pa je njegovi odločitvi pritrdilo še vrhovno sodišče zvezne države. Kot so v odločitvi zapisali sodniki je “prošnja zapornika sicer duhovita in inovativna, a nima pravih pravnih temeljev”. Po njihovem mnenju Schreiber ne more biti hkrati mrtev in v pravnem postopku. “Že samo dejstvo, da je podpisal dokumente za začetek pravnega postopka pomeni, da ni mrtev in mora nadaljevati prestajanje kazni” so zapisali.

Zapornik poleg tega v ločeni sodbi toži bolnišnično osebje, ker so ga oživljali, kljub njegovi izrecni želji, da v primeru zdravstvenih težav ne rešujejo njegovega življenja. Vrhovno sodišče o tej zadevi še ni odločalo, saj jo mora najprej obravnavati sodišče prve stopnje.