Je prihodnost klubov brezalkoholna? Foto: Reuters

Prvo trezno zabavo v Sloveniji Sober Sensation na Nebotičniku danes zvečer organizira inštitut Utrip v sklopu mednarodne šole na temo alkohol in mladi. Z lokalom so se dogovorili, da alkoholnih pijač ne bo v ozadju bara, prav tako pa so umaknili vse oglase in plakate z alkoholnimi pijačami. Povabili so tudi nemškega DJ-a Gideona Bellina, ki je razvil tak koncept zabav, saj je berlinskemu nočnemu življenju želel dodati zdravo alternativo. Poleg običajnih brezalkoholnih pijač, ki jih lahko dobimo v ljubljanskih lokalih, bodo pripravili posebno ponudbo treh brezalkoholnih koktajlov.

Mladi so vedno bolj v virtualnem svetu in na zabave niti ne hodijo več. Matej Košir

"Pri iskanju lokacije za zabavo smo imeli precej težav, saj lastniki ljubljanskih lokalov menijo, da alkohol nekako spada v koncept nočnega lokala," je za MMC dejal Košir, tudi direktor inštituta Utrip. "Pri Nebotičniku so nam v šali priznali, da bodo zaradi vseh težav, ki jih imajo z opitimi gosti, ob morebitnem uspehu današnje zabave resno razmislili o stalni odpravi alkohola iz njihovega lokala," je dodal.

Sober sensation

Kot na svoji spletni strani pravi Bellin, ne gre zgolj za navadne zabave, kjer preprosto ne pijemo alkohola, ampak "poskus ustvarjanja celostne čutne izkušnje s hrano in predstavami umetnikov". Dodaja, da poskuša izčrpanim ponuditi večerno sprostitev, ki jih ne bo stala naslednjega dne. Zdravo življenje po njegovem mnenju ne sme že vnaprej izključevati zabave in nočnih klubov.

Mladi se vedno bolj odločajo za zdravo življenje. Foto: Reuters

Generacija 0.0

Brezalkoholno življenje je vedno bolj priljubljen trend med mladimi, dodaja Košir. "Globalno narašča število mladih, ki alkohola ne uživajo oziroma ga uživajo redko, raste pa tudi prodaja brezalkoholnih alternativ priljubljenih pijač. Mladi se po podatkih raziskav vedno bolj odločajo za zdrav način življenja, ki ne vključuje glasnega večernega opijanja."

Ob tem pa opozarja, da del upada rabe alkohola lahko pripišemo tudi potencialno škodljivim novim navadam mladih. "V določenih ciljnih skupinah opažamo prestop na neka druga rizična vedenja. Predvsem raziskave kažejo, da so mladi vedno bolj v virtualnem svetu in na zabave niti ne hodijo več."

Košir še dodaja, da so se mnogi za vzdržnost od alkohola odločili, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavili njihovi posnetki in fotografije v opitem stanju. “Izogibajo se alkoholu, da ne bi slučajno prišlo do nove osramotitve."