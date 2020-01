Lastnik je policistom brez zadržkov predstavil domnevno žrtev. Foto: YouTube

A ko so možje v modrem prihiteli na navedeni naslov, so naleteli na nič hudega slutečega možaka, ki je na dvorišču popravljal svoj avtomobil. Ko so mu pojasnili, da so prišli zaradi prijave, da se iz njegove hiše sliši ženski glas, ki kliče na pomoč, se je le nasmehnil in jim dejal, da jim bo takoj predstavil "žrtev" ‒ papigo, ki je še vedno ponavljala: "Spustite me ven!"

Policisti so bruhnili v smeh, lastnik pa jim je pojasnil, da je Rambo, kot je papigi ime, star že 40 let in da jo ima že od otroških let. Najprej jo je imel v kletki ‒ in takrat jo je tudi naučil besedne zveze "Spustite me ven!", ki je Rambo še danes ni pozabil, čeprav živi precej bolj "prosto".

Pozneje je lastnik papige objavil posnetek dogodka, ki ga je posnela njegova nadzorna kamera, in v opisu pojasnil, da je na koncu papigo nesel predstavit še zaskrbljeni sosedi.