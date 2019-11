Lika Ane in Elze sta zelo priljubljena tudi med oboževalci kostumov. Foto: AP

Ledeno kraljestvo (v izvrniku Frozen) je zgodba o dveh sestrah, Elzi, ki ima nadnaravne moči, in Ani. Ko po nesrečnem naključju Elza zamrzne celotno svoje kraljestvu in pobegne v gore, jo gre neustrašna Ana v družbi prodajalca ledu Krištofa, njegovega severnega jelena Svena in naivnega snežaka Olafa iskat.

Film o neizmerni moči sestrske ljubezni velja za enega Disneyjevih najuspešnejših podvigov in za enega največjih zaslužkarjev med animiranimi filmi nasploh. Kot omenjeno, je v blagajne prinesel 1,276 milaijrde dolarjev, od tega 400 milijonov samo v ZDA, in dolgo časa (do Čudežne ženske) veljal za najdonosnejši film izmed vseh, ki so jih režirale ženske. Za obema filmoma namreč stoji Jennifer Lee, ki je napisala oba scenarija, sama režirala prvi del, pri drugem pa sodelovala s Chrisom Buckom.

Kritiki so bili navdušeni tako nad glasbo kot nad zgodbo, ki temelji na zgodbi Snežna kraljica Hansa Christiana Andersena, film pa si je prislužil dva oskarja - za najboljši animirani film in za najboljšo skladbo, ki ga je dobila pesem Let it go v izvedbi Idine Menzel, ki je glas posodila tudi eni izmed dveh osrednjih junakinj, Elzi. Pozneje jo je v pop različici zapela še Demi Lovato. Skladba Let it Go je bila tudi sicer velika uspešnica in je leto sklenila na petem mestu Bilboardove lestvice najbolj prodajanih skladb leta, doživela pa tudi številne prevode oz. priredbe.

Elza (Idina Menzel) in Ana (Kristen Bell) na premieri filma 8. novembra. Foto: Reuters

Ko so pred dvema letoma napovedali nadaljevanje filma, se je tako že začela prava mala evforija, ki je prvega svojih vrhuncev doživela 7. novembra, ko so film v središčiu Los Angelesu predpremierno predvajali za sedmo silo, dan pozneje je sledila ameriška premiera, minuli konec tedna pa so se (pred)premiere zvrstile po Evropi. Slovenska predpremiera filma je bila minuli konec tedna, na redni spored pa prihaja v četrtek, 21. novembra, dan pozneje pa bo film na rednih sporedih tudi drugod po svetu.

Tudi v nadaljevanju sta glas osrednjima junakinjama Elzi in Ani posodili Idina Menzel in Kristen Bell, v opaznejših vlogah pa sta se znašla še Jonathan Groff (Krištof) in Josh Gad (Olaf). Zgodba je postavljena tri leta po srečnem koncu prvega dela, ko Elza nenadoma zasliši skrivnostni glas, ki prihaja s severa. Skupaj z Ano, Krištofom in Olafom zapusti Arendelle in se odpravi za glasom, poiskat izvor svoje magične moči in obenem rešiti svoje kraljestvo. "Če se je Elza v prvem delu bala svojih moči, bo v drugem zgolj upala, da jih ima dovolj," se tako glasi del napovednika.

Večjo vlogo kot v prvem delu ima tokrat snežak Olaf, je v oddaji Dobro jutro razkril njegov slovenski glas, Jernej Kuntner in dodal, da ves čas pridno skrbi za komične vložke. Tanja Ribič, režiserka slovenske sinhronizacije, pa je razkrila, da imajo slovenski igralci, ki posodijo svoje glasove junakom zelo malo možnosti za improvizacijo, saj Disney budno bedi nad vsakim vidikom. "Mi izberemo nabor igralcev, nato pa oni določijo, kdo bo igral, zelo so natančni, zelo dobro vedo, kaj hočejo," je razložila igralka.

Ob tem je pojasnila, da je naloga igralcev, ki se ukvarjajo s sinhronizacijo, zelo težka: "To je ples na dveh kvadratnih metrih. Ustvarjaš vlogo, ki se mora skladati z njihovimi usti." Pri tem je pohvalila predvsem Kuntnerja, ki je po njenem mnenju "svojo nalogo opravil tako dobro, da je skoraj boljše od izvirnika, kar je res redkost". Ani je v slovenski sinhronizaciji glas posodila Tanja Ravljen, ki je poleg Kuntnerja edina tudi tako odigrala kot odpela svojo vlogo, Elzi pa Alenka Kozolc Gregurič. Vse ostale pesmi je sicer zapela Nuška Drašček.

Tanja Ribič je ob tem opozorila, da kljub tematiki (glavni junakinji sta princesa in kraljica) to še zdaleč ni film "samo za dekleta", saj je njegovo sporočilo mnogo širše. Celoten pogovor si lahko sicer ogledate spodaj.