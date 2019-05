Kakšna pa je vaša taktika pri igrah na srečo? Foto: AP

Moški, ki je pred dnevi na avstralski loteriji zadel 621.000 evrov (milijon avstralskih dolarjev), je tamkajšnjim medijem razložil, da že leta igra loto in da vedno izbira iste številke. In kako jih je izbral? Neke noči pred 13 leti je o njih sanjal, si jih naslednje jutro zapisal in nato redno igral loto.

"Svojo srečko sem preveril na spletu in presenečen ugotovil, da sem zadel. Vedno sem si mislil, da jih bom nekega dne videl izžrebane. Nikoli nisem obupal nad njimi," je srečni dobitnik povedal za BBC.

To sicer ni prvi primer, da je srečni dobitnik loterije dejal, da je stavil na kombinacijo številk, ki so se mu pokazale v sanjah. Na začetku meseca je namreč neka Američanka zadela 90.462 evrov (101.600 ameriških dolarjev) in pojasnila, da je igrala na številke, ki ji jih je, napisane na listku, v sanjah prinesel neznanec.