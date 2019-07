Računalniki so človeka doslej premagovali v šahu, dami, drugih igrah in pred nekaj leti tudi pri enostavnejših različicah pokra, vendar je bil znameniti Texas Hold'em s šestimi igralci prevelik zalogaj.

Težava za stroje je bila razbrati blefiranje in uporabo mešanih strategij, kar je človeška lastnost in pride do izraza pri pokru.

Foto: EPA

Toda novemu botu, programu Pluribus, ki so ga raziskovalci ameriške univerze Carnegie Mellon razvili skupaj s Facebookovo pobudo AI, je uspelo. Spretnosti programa je pomagal preizkušati kvartopirski rekorder, štirikratni nosilec naslova World Poker Tour Darren Elias.

Za mizo je vsak dan igral proti petim "soigralcem" v računalniški podobi in Pluribus je vsak dan postajal vse boljši in boljši. Bot se je učil tako, da je znova in znova igral zoper sebe in si zapomnil, katere strategije so najbolje delovale, in tako nazadnje postal boljši od Eliasa. "Zelo hitro se je izboljševal, od povprečnega igralca do igralca pokra v svetovnem merilu je prešel v le nekaj tednih. Kar je bilo precej strašljivo," je dejal pokeraški prvak.

Grožnja za prihodnost spletnega pokra?

Kako dober je Pluribus, se najlažje ponazori s potencialnim zaslužkom: "Če bi igrali za dejanski denar, bi računalnik zaslužil približno 1.000 dolarjev na uro," je dejal Facebookov izumitelj Noam Brown, ki je pri razvoju programa sodeloval z računalniškim znanstvenikom pri univerzi Tuomasom Sandholmom.

Brown je mnenja, da lahko nekatere strategije Pluribusa celo spremenijo način, kako poklicni igralci pokra igrajo to igro. Elias pa poudarja, da bi to lahko pomenilo konec visokih stav pri dobičkonosnem pokru na spletu: "Ne vem, koliko ljudi bo še hotelo igrati za mastne denarce, če bodo vedeli, da na drugi strani proti njim morda igra neki računalnik, ki jim lahko pobere ves denar."