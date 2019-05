Lisel Heise je aprila dopolnila 100 let. Foto: Reuters

Nemka Lisel Heise se je s politiko začela ukvarjati, ko si je naložila že deseti križ. Da se poda v bitko za stolček v mestnem svetu, se je odločila spomladi, kljub kratki predvolilni kampanji pa ji je preteklo nedeljo uspelo neverjetno ‒ med 20 kandidati, ki so se potegovali za izvolitev v mestni svet, je na listi Wir für Kibo (Mi za Kirchheimbolanden) dobila največ glasov.

"Je metalno in fizično močna ter popolna kandidatka za to mesto," je ob izvolitvi Lisel povedal Klaus Hartmüller, župan mesta Kirchheimbolanden.

Stoletnica je pred upokojitvijo opravljala poklic učiteljice, do poznih 90-ih pa je bila strastna plavalka. In ravno ljubezen do plavanja jo je pripeljala do kandidature za mestni svet, saj se je v volilno bitko podala, ker bi rada dosegla, da bi znova odprli mestni plavalni bazen, ki je že leta zaprt. "Vsa leta je plavala v mestnem bazenu, ki pa se je zaprl leta 2011. Iz vsega srca si želi, da bi bazen znova odprli," je povedal Hartmüller.

Lisel Heise, sicer nasprotnica brexita in zagovornica bolj povezane Evropske unije, je povedala, da se je v preteklosti že večkrat zavzela za ponovno odprtje bazena, a ji nihče ni prisluhnil. "Zdaj imam sto let in sem v drugačnem položaju, zdaj imam možnost, da spregovorim in da me ljudje poslušajo," je povedala Nemka.

Poleg ponovnega odprtja bazena se je v predvolilni kampanji zavzela tudi za vzpostavitev centra za otroke in mladostnike. "Mladi so pri nas odrinjeni popolnoma na rob," je po pisanju CNN-a še dodala Lisel Heise.