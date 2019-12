Koliko časa si vzamete za zavijanje darila? Foto: Reuters

Raziskovalci z univerze Nevada v ZDA so namreč ugotovili, da obdarovanci bolje sprejmejo ne prav lično zavita darila. Zakaj? Če se darilo skriva v novi, čudoviti škatli ali papirju z dodatki in pentljo, to močno poveča pričakovanja, da se tudi v notranjosti skriva nekaj vrednega, fantastičnega.

"Če je darilo lično zavito, se povečajo pričakovanja, čemur pa pogosto sledi veliko razočaranje. Lahko bi celo rekli ‒ lepa zunanjost, slabše sprejeto darilo. In obratno ‒ površno zavito darilo, večje zadovoljstvo," je dejala vodja raziskave Jessica Rixom.

Študijo so opravili kar na skupini navijačev košarkarkega kluba Miami Heat. Nekaterim so poklonili skodelice, ki so bile spravljene v lepi škatli z znakom kluba, drugi pa so dobili skodelice z logotipom kluba Orlando Magic. Čeprav so bile skodelice nasprotnega kluba zavite brez vsake prefinjenosti in okusa, so jih navijači Vročice še vedno lepo sprejeli.

S študijo so še ugotovili, da je razočaranje nad vsebino lepo zavitega darila toliko večje, če darilo pokloni bližnji, na primer partner ali najboljši prijatelj, kot pa znanec.