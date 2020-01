Številna podjetja v Las Vegasu predstavljajo svoje najnaprednejše elektronske naprave. Foto: EPA

Strokovnjaki in tehnološki navdušenci z vsega sveta se te dni mudijo v Las Vegasu, kjer podjetja predstavljajo svoje najnovejše tehnološke naprave in storitve, namenjene splošnim potrošnikom. Consumer Electronic Show (CSE) je tudi letos postregel s številnimi zanimivimi in zabavnimi tehnološkimi rešitvami.

V londonskem zagonskem podjetju so na primer predstavili rešitev, ki bo po njihovi besedah uporabnikom na podlagi analize DNK-ja pomagala do bolj zdravih nakupov živil. Podjetje DnaNudge DNK zbira prek brisa ustne sluznice svojih strank in podatke, relevantne za izbiro nutricionistične odločitve, pošlje pametni zapestnici.

Pri uporabnikih, kjer bo naprava zaznala genetsko nagnjenost k visokemu tlaku, bo na primer odsvetovala izdelke, ki dodatno povečujejo tveganje za to. Izdelke bo naprava sicer analizirala s pomočjo optičnega bralnika črnih kod, zapestnica pa se bo pridobitvi podatkov obarvala zeleno ali rdeče in s tem pokazala, ali je izdelek za uporabnika primeren ali ne.

V želji po stvaritvi prehrambnega asistenta se je na analizo DNK-ja oprlo že več ponudnikov naprav in storitev, strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je genetski zapis zgolj en dejavnik, ki vpliva na ustrezne prehranske izbire in zdrav način življenja. Za zdaj se morajo posamezniki, ki želijo uporabljati zapestnico DnaNudge za odvzem DNK-brisa zglasiti v Londonu, podjetje pa si že prizadeava, da bi storitev ponudili tudi po pošti. Pri podjetju ob tem zagotavljajo, da potem ko zbrane podatke prenesejo na zapestnico, te izbrišejo iz svojih registrov.

Namesto kave Bartesian zmeša poljubno kombinacijo zelišč, sokov in arom, ki mu uporabniki nato dolijejo alkohol in tako na preprost način pridejo do koktajla. Foto: AP

Podjetje Keurig, ki je sicer znano po izdelovanju kavomatov, letos na trg pošilja napravo, ki uporabnikom namesto kofeinskega napitka postreže z različnimi alkoholnimi mešanicami. Naprava Drinkworks sicer deluje po podobnem principu kot kavomat – za pripravo pijače je v napravo treba vstaviti kapsulo in manj kot minuto pozneje je kozarec napolnjen s koktajlom. Podjetje ponuja široko paleto različnih pijač, posamezna kapsula pa stane slabe štiri evre.

Robotskega barmana je predstavilo tudi podjetje Bartesian, ki različne mešanice sokov, zelišč in arom ponuja za dobra dva evra, a morajo uporabniki alkohol doliti sami. Obe napravi sta sicer namenjeni za domačo uporabo, podjetji pa merita predvsem na ljudi, ki radi gostijo zabave, a nimajo prostora za domači bar ali znanja za mešanje koktajlov. "Mi storimo vse in vam omogočimo, da čas preživite z gosti," so na predstavitvi v Las Vegasu dejali izdelovalci naprave Drinkworks, za katero je treba odšteti 268 evrov.

Uporabniki Googlovega pametnega asistenta bodo odslej lahko brisali izrečene ukaze. Foto: AP

Novost pri delovanju asistenta je predstavil tudi tehnološki velikan Google. Uporabniki, ki uporabljajo to storitev, bodo odslej imeli možnost, da izbrišejo izrečen ukaz. Z glasovnim ukazom "Hey Google, that wasn't for you ("Hej Google, to ni bilo namenjeno tebi") bodo uporabniki lahko izbrisali to, kar je asistent posnel pred tem.

Čeprav je storitev zastavljena tako, da glasovne ukaze sprejema in procesira, le ko uporabniki stavek začnejo s "hej" ali "OK, Google," prihaja tudi do primerov, ko asistent napačno interpretira besede in se aktivira tudi, ko uporabniki tega niso želeli.

Zanimivo napravo so predstavili tudi pri Samsungu. Gre za majhnega robota, ki je zaradi svoje oblike dobil ime Ballie. Kljub preprostemu zunanjemu videzu se v robotu skriva vse prej kot preprosta tehnologija. Robot je namreč opremljen z umetno inteligenco, vgrajeno pa ima tudi kamero, s katero lahko snema in pošilja videoposnetke. Ballie lahko poleg tega komunicira z drugimi pametnimi napravami.

V preprosto kroglo so pri Samsungu zapakirali zmogljivega robota. Foto: AP

Na predstavitvi v Las Vegasu je majhna rumena žoga spremljala Samsungovega direktorja oddelka potrošniške elektronike. "To je vizija tehnologije vsestranskega osebnega asistenta in robotskega prijatelja," je povedal H. S. Kim. Ballie je sicer del Samsungovih širših prizadevanj, da umetno inteligenco predstavi kot nekaj, kar lajša življenje, daje ugodje in brezskrbnost – v tem primeru v obliki robotskega prijatelja.

Pri Samsungu datuma izida in cene robota niso razkrili, zatrdili so le, da bo Ballie podvržen strogim standardom za varovanje zasebnosti uporabnikov.