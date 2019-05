Na velikem turnirju je slavil priljubljeni sumoborec Ašanojami, ki je prejel pokal z ameriškim beloglavim orlom. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump, ki se je na štiridnevni obisk Japonske odpravil v sklopu prenavljanja trgovinskih odnosov med državama, je drugi dan v deželi vzhajajočega sonca preživel v družbi premierja Šinza Abeja.

Nasmejana politična voditelja sta se na sončno nedeljsko dopoldne najprej odpravila na golfigrišče, ki leži v zelenem tokijskem predmestju. Po druženju ob igranju golfa je japonski premier na Twitterju objavil fotografijo z ameriškim predsednikom in pod njo zapisal, da upa, da je po sproščenem druženju zavezništvo med državama "še bolj neomajno".

Japonski premier Abe je na Twitterju objavil fotografijo, ki sta jo med igranjem golfa posnela z ameriškim predsednikom. Foto: Reuters

Ko sta odložila palice za golf, sta si Abe in Trump privoščila dvojni hamburger z ameriško govedino. Kljub sproščenemu vzdušju sta voditelja čas izkoristila za pogovore o pomembnih tematikah. "Velik napredek je bil narejen v naših pogajanjih z Japonsko. Kmetijstvo in govedina sta zelo močno v igri," je po vrnitvi v Tokio na Twitterju zapisal Trump.

Popoldan v znamenju japonske tradicije

Pozneje sta se ameriškemu predsedniku in japonskemu premierju pridružili ženi Melania Trump in Akie Abe, ki sta dopoldne obiskali tokijski muzej digitalne umetnosti. Če je bila prva polovica dneva obarvana ameriško, je bil popoldan naravnan veliko bolj tradicionalno japonsko.

Trump in Abe sta si v družbi prvih dam najprej ogledala finalni dan velikega sumoturnirja. Trump je s tem postal prvi ameriški predsednik, ki si je sumoborbo ogledal v domovini tega športa. V dvorani je prejel toplo dobrodošlico, na koncu pa je zmagovalcu, 25-letnemu Ašanojami, podelil poseben pokal z beloglavim orlom. "V čast vašemu neverjetnemu uspehu in osvojitvi naslova velikega sumoprvaka, vam podeljujem pokal predsednika Združenih držav Amerike," je ob podelitvi dejal Trump.

Drugi dan ameriškega diplomatskega obiska Japonske se je sklenil v tradicionalni japonski restavraciji. Foto: Reuters

Na dogodku so veljali poostreni varnostni ukrepi. Gledalke in gledalci so morali pred vstopom na prizorišče skozi detektor kovin, med posameznimi rundami pa je bilo v ring prepovedano metati blazine, s čimer japonski gledalci tradicionalno izražajo, da so bili priča razburljivi rundi. Oba para sta ob gledanju sedela na stolih, čeprav tradicija veleva, da gledalci okoli ringa sedijo na tleh s prekrižanimi nogami.

Trump je bil z dnevom izredno zadovoljen. Pred tradicionalno japonsko večerjo je izjavil, da sta imela z japonskim premierjem zelo produktiven dan in da sta govorila o trgovini, vojski in drugih pomembnih zadevah. Melania Trump, ki je ameriškega predsednika spremljala na sumoborbi in tradicionalni večerji, je dopoldne v družbi premierjeve žene Akie Abe obiskala tokijski muzej digitalne umetnosti.