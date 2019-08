Ameriški predsednik je namreč na Twitterju, ki je njegov najbolj priljubljen komunikacijski kanal, objavil fotomontažo, ki je že pred dnevi zakrožila med uporabniki spleta. Na njej je videti pokrajino Grenlandije s slikovitimi pisanimi lesenimi hiškami, med njimi pa se kot "pošast" v nebo dviga gromozanski, z zlatom prevlečen nebotičnik Trump Tower, prav tak, kot stoji na Peti aveniji v New Yorku. Trump je ob fotografijo zapisal: "Obljubim, da tega Grenlandiji ne bom storil!"

Je pa enako fotografijo objavil tudi Trumpov sin Eric, ki pa je zapisal prav nasprotno: "Za vas ne vem, meni pa je izjemno všeč ideja o nakupu Grenlandije."

"Želimo pomagati Danski"

Prah okoli nenavadne zamisli, da bi ZDA od Danske kupile poleg Avstralije največji otok na svetu, ki ga večinoma prekrivata led in sneg, se je komaj polegel, ko ga je v ponedeljek s svojimi izjavami ponovno razpihal prav predsednik ZDA. Trump je namreč dejal, da ga nakup zanima "iz strateških razlogov" in da bi šlo za velik nepremičninski posel. Dodal je, da Danska z upravljanjem Grenlandije izgubi skoraj 700 milijonov dolarjev letno. "Danska ima torej veliko škode z Grenlandijo, ZDA pa ta otok strateško zanima. Ščitimo Dansko, vedno smo ji in vedno ji bomo pomagali."

Čudovita pokrajina Grenlandije. Foto: Reuters

Danska premierka Mette Frederiksen je med obiskom Grenlandije poudarila, da otok nikakor ni na prodaj. "Grenlandija ni v lasti Danske, ampak pripada Grenlandcem. Resnično upam, da s to idejo Američani ne mislijo resno. Gre za absurdno razpravo, za katero upam, da se bo čim prej končala." Tudi na družbenih omrežjih se je vsul plaz posmehljivih in šaljivih objav.