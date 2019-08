Še nedolgo nazaj se je podoba ameriškega predsednika na severnokorejskih poštnih znamkah zdela nepredstavljiva. Foto: Youtube/KyodoNews

Posebna serija vključuje tri znamke, ki obeležujejo zgodovinsko srečanje med severnokorejskim Kim Džong Unom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki sta si v roke prvič segla junija lani v Singapurju.

Ena od znamk prikazuje ravno prizor prvega rokovanja med političnima voditeljema, na drugi lahko severnokorejskega in ameriškega predsednika vidimo med podpisovanjem dogovora, na tretji znamki v zbirki pa je natisnjeno celotno besedilo dogovora, v katerem se je Severna Koreja obvezala k popolni jedrski razorožitvi, ZDA pa so obljubile, da bodo končale vojaške vaje na Korejskem polotoku.

Donald Trump in Kim Džong Un sta se do zdaj srečala trikrat - lani v Singapurju, letos pa v vietnamskem Hanoju in severnokorejskem Panmunjomu. Foto: Reuters

Po poročanju japonskega medija Kyodo News Severna Koreja načrtuje tudi izdajo znamk, ki bodo obeležile Trumpov nedavni obisk demilitariziranega območja med Južno in Severno Korejo. Ob tem znamke ne bodo vključevale južnokorejskega predsednika Mun Džae In, ki je Trumpa spremljal ob obisku severnokorejskega Panmunjoma. Poteza nakazuje na to, da želi Pjongjang nadaljevati pogovore z Washingtonom brez posredovanj Seula.

Severna Koreja je v preteklosti ob posebnih političnih dogodkih že izdajala posebne omejene serije znamk. Na ta način so Severnokorejci obeležili tudi srečanje severnokorejskega voditelja s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom.