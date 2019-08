Trenutek, ko je Dawson protestniku iztrgal transparent. Foto: AP

Celo tako goreč, da ga ni motilo, ko ga je predsednik pred vsemi sramotil zaradi prekomerne telesne teže.

Kot je Frank Dawson, policijski in vojni veteran, povedal za protrumpovsko televizijo Fox, predsednika še vedno obožuje. "Vse je v redu. Obožujem ga. Je najboljše, kar se je kadarkoli zgodilo tej državi," je povedal nasmejani Dawson za oddajo Fox & Friends.

Frank Dawson je vojni veteran in goreč Trumpov podpornik. Foto: Reuters

Trumpov medklic se je zgodil, potem ko je zborovanje zmotila manjša skupina protestnikov, omenjeni moški pa je skušal gručo razgnati in jim je iz rok trgal njihove transparente.

V tistem je Trump zavpil v mikrofon: "Ta tip ima resno težavo s težo. Poberi se domov! Začni telovaditi. Spravite ga stran od tu, prosim. Ima večjo težavo kot jaz. Ima večjo težavo kot vsi mi. In zdaj bo šel domov, njegova mamica pa ga bo vprašala: 'Kaj za vraga si pravkar storil?'"

Po napaki moškega osebno poklical

Trump, ki na svojih zborovanjih redno zasmehuje protestnike in jih pošilja "domov k mamici", je več kot očitno napačno pocenil situacijo, saj je menil, da je podpornik eden od protestnikov – čeprav je nosil majico "Trump 2020".

Donald Trump na predvolilnem zborovanju v Manchestru v eni za volitve ključnih zveznih držav, New Hampshiru. Foto: Reuters

Kot poroča CNN, so Trumpa po zborovanju obvestili o njegovem lapsusu, nakar je predsednik moškega poklical in mu na telefonski tajnici pustil sporočilo, v katerem se mu je zahvalil za podporo, ni pa se opravičil, je poudarila Bela hiša.

CNN-ov politični analitik Chris Cillizza ob tem izpostavlja štiri stvari, ki delajo celotno situacijo tako neverjetno.

"Imamo predsednika, ki meni, da je sramotenje nekoga glede njegove teže pred večtisočglavo množico povsem sprejemljivo. Množica se je smejala in ploskala, ko se je Trump obregnil ob možakarjevo težo. Trump se je odločil poklicati moškega šele takrat, ko so ga obvestili, da gre za njegovega podpornika. In četrtič, Bela hiša je izrecno poudarila, da se Trump moškemu ni opravičil. O, fant, kakšni časi za ameriško politiko," je zapisal Cillizza.