Foto: AP

Fotografija je bila posneta 14. avgusta 1945, tik po objavi novice o kapitulaciji Japonske, ko se je na newyorške ulice zgrnilo na tisoče ljudi. Prizor je v objektiv ujel legendarni fotograf Alfred Eisenstaedt. Fotografija, na kateri je poleg mornarja še medicinska sestra Greta Zimmer Friedman, je bila objavljena v reviji Life in je postala ena najbolj znanih v tistem času.

Ker je na Times Squaru tistega dne vladal kaos, fotograf Eisenstaedt ni imel priložnosti, da bi mornarja in medicinsko sestro povprašal po imenih. Ob tem obraza obeh na fotografiji nista jasno vidna, zato o identiteti mornarja kljub številnim raziskavam in analizam nikoli ni bilo podanega enotnega odgovora.

Posameznikov, ki so trdili, da so na fotografiji prav oni, je bilo skozi leta veliko, različne raziskave pa so podale različne odgovore. Kot najverjetnejša kandidata sta sicer obveljala dva – leta 2014 umrli Glenn McDuffie in George Mendonsa, ki je v 96. letu starosti umrl v nedeljo.

Da je mornar z ikonične fotografije, je pred kratkim umrli Mendonsa trdil že od 80. let prejšnjega stoletja, vendar je bilo to z uporabo tehnologije prepoznave obraza potrjeno šele leta 2005. V ločeni analizi leta 2007 je sodna risarka Lois Gibson na podlagi obraznih potez kot mornarja identificirala McDuffieja.

Greta Zimmer Friedman, medicinska sestra s fotografije, je umrla leta 2016. Foto: EPA

Poljubil jo je zaradi uniforme

"Nisem vedel, koga sem zgrabil, vedel sem, da je imela uniformo," se je dogodka iz leta 1945 spominjal Mendonsa. Povedal je, da je bil doma na dopustu po služenju na Pacifiku in bi se moral naslednji dan vrniti na fronto, ko je prišla novica o koncu vojne. "Na Times Squaru je bilo divje in spil sem kar nekaj pijač ter videl medicinsko sestro," je še povedal.

Spominjal se je, da so medicinske sestre na Pacifiku nanj naredile velik vtis. Ko sta se v ameriško letalonosilko USS Bunker Hill zaletela dva japonska kamikaza, je na pomoč prispela reševalna ladja. "Videl sem, kaj so tistega dne naredile medicinske sestre (...) in to mi je ostalo v glavi. Če tisto dekle ne bi imelo uniforme, ne bi tega nikoli naredil," je pojasnil.

"Ko je bilo konec, sem šel po svoje, medicinska sestra je šla v drugo smer in nisem razmišljal o tem," je dodal. Friedmanova, ki je bila zobozdravstvena asistentka, je umrla leta 2016 v starosti 92 let.