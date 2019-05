V 16 slovenskih mestih bo akcija pod okriljem Inštituta za politike prostora letos potekala že devetič, sprehodi pa se bodo vrstili do konca meseca.

Jane's walk je projekt, ki krepi povezanost prebivalcev v soseskah. Slovenija se je pobudi, ki izhaja iz kanadskega Toronta in se imenuje po urbanistki Jane Jacobs, pridružila leta 2011. Letošnji sprehodi so se danes začeli v 18 slovenskih krajih; končali se bodo v sredini maja. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Urbani sprehodi Jane's Walk so približno uro in pol dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih. Namenjeni so povezovanju prebivalcev s sosedi in sosesko ter spodbujanju pripadnosti območju bivanja. Hkrati sprehodi odpirajo priložnost za pogovor o težavah, s katerimi se stanovalci dnevno soočajo, ter omogočajo oblikovanje pobud, kako soseske narediti privlačnejše in prijetnejše za življenje, so v sporočilu zapisali na inštitutu.

Sprehodi bodo od petka do nedelje po svetu potekali že trinajstič, v Sloveniji pa bodo do konca maja potekali že devetič. Kot so sporočili z Inštituta za politike prostora, bodo sprehodi potekali v Celju, Črnomlju, Domžalah, Dravogradu, Kamniku, Kočevju, Kranju, Litiji, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Postojni, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Tolminu in na Ptuju. Podroben seznam sprehodov je na voljo na spletnih straneh inštituta.

Kot so sporočili z inštituta, sprehode organizirajo in vodijo prostovoljci, udeležba na njih pa je brezplačna. Vodja sprehoda skozi pogovor izpostavlja urejenost prostora z vidika hoje, pripoveduje zgodbe o soseski, v pogovor vključuje zanimive goste in spodbuja ostale udeležence, da delijo svoja mnenja in opažanja. Ker se na sprehodih oblikujejo tudi predlogi za izboljšave javnega prostora, so zato vedno posebej dobrodošli tudi predstavniki lokalne uprave in politike.

Pobuda za urbane sprehode Jane's Walk je zrasla leta 2007 v Torontu, po svetu pa se širi od leta 2009. V preteklih osmih letih je potekalo že 152 sprehodov, ki se jih je udeležilo več kot 3200 sprehajalcev. Ključno vlogo pri organizaciji sprehodov imajo lokalne nevladne organizacije in povezani posamezniki, so še sporočili z inštituta.