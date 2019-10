Z leti se je oddaja spreminjala, zamenjal se je tudi voditelj znameniti voditelj Pavle Ravnohrib, a priljubljenost med gledalci ostaja.

Foto: Televizija Slovenija

Z razgibano vsebino, nagradnimi izleti, s prisotnostjo na spletu, družbenih omrežjih, s tekmovanji ne le v studiu temveč tudi na šolah, je oddaja odrasla v pravo gibanje vedoželjnih. Predvsem pa si je v četrt stoletja zgradila zvesto občinstvo v vseh starostnih skupinah.

25 let oddaje Male sive celice

Tudi novi, med otroki zelo priljubljen voditelj oddaje, je ne le ustvarjalec, temveč tudi zvesti gledalec. "Že kot otrok sem bil zelo tekmovalen in oboževal sem znanje, Male sive celice pa so popolna kombinacija obojega," pravi Nik Škrlec. Ob tem doda, da se to ni spremenilo ‒ mladi tekmovalci so rakete znanja.

Foto: Televizija Slovenija

"Vedno pridejo navdušeni, veseli, najraje imajo labirint, tako da vedno komaj čakajo, da se podajo vanj," se strinja tudi novinarka oddaje Jasna Merklin.

Labirint je le ena od iger, v novi sezoni so dodali novo, s katero spodbujajo k branju. Glavnino oddaje pa še vedno sestavljajo zanimiva vprašanja. A urednica oddaje Maruša Prelesnik Zdešar poudarja: "Želimo imeti dobra vprašanja, premišljena vprašanja. Mi vsako vprašanje desetkrat preberemo."

In dodaja: "Male sive celice niso zgolj studijska oddaja, to je gibanje. Moramo vedeti, da se je na predtekmovanja prijavilo kar 800 otrok - od tega mi izberemo le 32 najboljših. Otroci celo leto trenirajo, ko pa pridemo, ko vidijo Nika, pripravijo sprejeme in pogostitve, obiščejo nas župani ... Skratka, to je več kot samo to, kar vidimo po televiziji."

Do danes več kot 800 Malih sivih celic

V 33 sezonah Malih sivih celic so zastavili 10.000 vprašanj. Marsikatero je bilo trd oreh za tekmovalce in za gledalce. Bi znali odgovoriti na tega? "Najstarejša školjka na svetu bi bila skoraj petkrat starejša od najstarejšega slovenskega pisatelja Borisa Pahorja. Koliko let je imela školjka?

Nova sezona se na 1. programu TV SLO začne v soboto, 26. oktobra, ob pol desetih zjutraj. Isti datum kot pred 25 leti.