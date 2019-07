Pristanišče v Antwerpnu je glavna vstopna točka za mamila v Evropo. Foto: EPA

Ker je temperatura v zabojniku postajala vedno višja, je moška postalo strah, da se bosta zadušila, zato nista videla več druge rešitve, kot da sta na pomoč poklicala policijo.

Policisti so zabojnik v pristanišču iskali dve uri. S pištolami v rokah so nato odprli vrata, za katerimi sta stala moška, oblečena le od pasu navzdol, ki sta se brez upiranja predala možem v modrem.

Na posnetkih aretacije je videti, kako pristaniški delavci polivajo moška s hladno vodo, da so ju ohladili.

Po podatkih tožilstva sta moška, stara 24 in 25 let, vstopila v zabojnik, da bi vzela droge. Danes ju je zaslišal preiskovalni sodnik in odločil, da ostaneta v priporu.

V največjem belgijskem pristanišču so lani zasegli 50 ton kokaina iz Latinske Amerike, kar je rekord. Pristanišče v Antwerpnu velja namreč za osrednjo točko, kjer droge iz Latinske Amerike dosežejo Evropo.