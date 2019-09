To sta prva mladiča orjaškega pande, skotena v berlinskem živalskem vrtu. Foto: EPA

Mladiča sta se skotila znotraj ene ure, po prvi kotitvi pa je mama mladička položila na trebuh in ga poskušala ogreti, kmalu zatem pa se je skotil še njegov sorojenec.

Meng Meng, ki skupaj z očetom mladičkov Džjao Čingom v berlinskem živalskem vrti živi od poletja 2017, se je v svoji vlogi zelo hitro odlično znašla in za oba mladička odlično poskrbela, čeprav je šlo za njen prvi naraščaj, poroča Deutsche Welle.

Foto: EPA

"Takoj je mladička nežno položila na trebuh in ga začela ljubeče greti z velikimi šapami, svojim toplim dihom in mehkim krznom," besede direktorja živalskega vrta povzema Slovenska tiskovna agencija.

Na veselo novico se je odzval tudi berlinski župan: "Kako čudovita novica! Berlin je izredno vesel dveh novorojenčkov. Čestitam Andreasu Knieriemu in njegovi celotni ekipi v živalskem vrtu," je v izjavi pojasnil Michael Müller.

To sta prva mladiča orjaškega pande, skotena v berlinskem živalskem vrtu, pred tem pa so imeli več neuspešnih poskusov. Tam pa bosta lahko bivala zgolj od dve do štiri leta, nato bodo tako njiju kot potencialne druge potomce para vrnili na Kitajsko.