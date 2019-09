Podgane v mestu vsako leto povzročijo več milijonov dolarjev škode. Foto: Reuters

Nove pasti podgane privabijo z vabo, nato pa jih pahnejo v kopel visoko koncentriranega alkohola. Živali v trenutku izgubijo zavest, nato pa utonejo v tekočini. Prednost novih pasti je predvsem v učinkovitosti in hitrosti delovanja. Prav tako je alkohol v primerjavi z drugimi strupi sorazmerno nestrupen za okolje in nenevaren za človeka.

Pasti lahko ujamejo do 80 podgan, preden jih morajo mestni delavci izprazniti. Najprej jih bodo poskusno namestili v najbolj perečih delih mesta, kjer je podgan največ. Mestne oblasti sicer vsako leto poskušajo nove ukrepe za zmanjševanje števila podgan, a ti do zdaj še niso obrodili resnih sadov. Čeprav je pregovorno podgan v New Yorku več kot prebivalcev, je študija leta 2017 pokazala , da jih je ‘le’ okoli dva milijona.