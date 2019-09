Marija, sedmica! Foto: BoBo

Kot je sporočila Loterija Slovenije, so bile srečne številke v 72. krogu žrebanja naslednje: 1, 6, 10, 13, 21, 22 in 28 in dodatna številka 20. Sedmica je vredna natančno 4.522.103,66 evra, sklad za 7 plus in lotko 6 pa se je prenesel v naslednji krog.

Potem ko kar nekaj krogov sedmica ni bila izžrebana, se je glavni dobitek približal maksimalnemu znesku ‒ petim milijonom dolarjev.

Enkrat podelili tudi pet milijonov

Čeprav je znesek astronomski, sploh če takole "pade z neba" v nekaj minutah, pa to ni rekordno visok dobitek v igri Loto. 8. julija leta 2015 se je zgodilo, da je bila prvič in do zdaj edinkrat v zgodovini te igre v Sloveniji izžrebana najvišja možna sedmica, torej pet milijonov evrov. Zmagovalno kombinacijo številk 2, 3, 13, 17, 19, 24, 37 z dodatno številko 25 je srečni dobitnik vplačal v Kopru. Do takrat je bil rekordni dobitek v Lotu vreden 4,9 milijona evrov, ki jih je za ugotovljeno sedmico prejel igralec, ki je listek leta 2012 vplačal v Mariboru.

Loto je sicer igra, v kateri sodeluje največ Slovencev. Po podatkih zadnje tržne raziskave je to več kot 800.000 Slovencev, starih od 18 do 75 let.

Grosuplje ‒ kraj srečnega imena?

Rekordni slovenski dobitek v igrah na srečo pa je Jackpot v igri Eurojackpot, vreden 28,2 milijona evrov, ki je bil izžreban 16. maja 2014, dobitna kombinacija pa je bila vplačana v Žalcu. Drugi najvišji znesek je prav tako Jackpot, vreden 21 milijonov evrov, prejel ga je igralec, ki je listek decembra 2013 vplačal v Grosupljem.