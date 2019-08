Skoki v Kanal ob Soči vsako leto privabijo obiskovalce od blizu in daleč. Foto: BoBo

Tekmovanje v skokih s 17 metrov visokega mostu, ki ga organizira Turistično društvo Kanal, bo potekalo v treh disciplinah, ki so skok na noge, lastovka kot "kanalska disciplina" in figurativni skoki, so za STA povedali v društvu. Do petka se je prijavilo 15 tekmovalk in tekmovalcev. Prihajajo iz Slovenije, ZDA, Velike Britanije, Italije, BiH-a in Srbije.

Še pred tekmovanjem se bodo na reviji predstavili najmlajši tekmovalci.

Današnji program se je sicer začel s 6. Kanalskim krogom, z množičnim tekom na šest kilometrov dolgi progi po krajevnih skupnostih Kanal in Morsko. Za zabavo po tekmovanju v skokih bodo poskrbeli Čuki, in sicer najprej za otroke in zvečer še za odrasle.

V Kanalu ob Soči je bilo živahno že v petek, ko je imela koncert Tanja Žagar. V soboto je s koncertom gostoval Matija Bolčina, potekalo pa je tudi tekmovanje v odbojki na mivki.

Občina Kanal ob Soči je za letošnji poletni sklop prireditev, ki so ga poimenovali Poletje v Kanalu, namenila 20.000 evrov. Obetajo si širšo promocijo kraja, več obiskovalcev in razvoj turizma na profesionalni ravni.