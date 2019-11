V Londonu so razkrili glasbeni Pločnik slavnih. Foto: Reuters

Roger Daltrey in Pete Townshend sta bila navzoča na razkritju glasbene plošče v čast zasedbi The Who. Foto: Reuters

Z granitnimi obeležji se bodo poklonili glasbenikom in drugim, ki so pustili globok pečat v glasbeni industriji. Na leto bodo z razkritjem glasbenih plošč (hollywoodski Pločnik slavnih krasijo zvezde) počastili največ 20 posameznikov.

Zasedbi The Who je pripadla čast, saj je kot prva dobila svoj prostor na pločniku, ki bo zagotovo postal prava turistična atrakcija. Na odkritju sta bila prisotna še živeča člana skupine Roger Daltrey in Pete Townshend.

Pločnik so postavili v severno londonsko okrožje Camden, med predela Chalk Farm in Mornington Crescent. Camden je imel pomembno vlogo pri ustvarjanju glasbenega prizorišča v Londonu, sta povedala člana zasedbe The Who.

Tam sta tam cvetela psihedelija in britanski pop. "Večina glasbenikov je tu nastopala na začetku svoje kariere, od skupin Pink Floyd in Nirvane do Madonne, Prince je tu celo leta 1994 odprl trgovino," je pojasnil britanski glasbeni promotor Lee Bennett, ki je po pisanju The Guardiana najbolj zaslužen za novo atrakcijo.

Kdo bo dobil svoj prostor na glasbenem Pločniku slavnih, bo odločala 40-članska žirija, ki jo bodo sestavljali glasbeni strokovnjaki, svoj glas bo imela tudi javnost. Glasbene plošče bodo podelili v različnih kategorijah: glasbena ikona, glasbeni inovator, glasbeni navdih, glasbena industrija, umetnik leta ...

Posebna aplikacija bo obiskovalcem omogočila tudi vpogled v zgodovino glasbene industrije.