Machu Picchu letno obišče ogromno turistov. Foto: Reuters

Priprava konstrukcije za letališče, ki bo stalo več milijard dolarjev in naj bi občutno skrajšalo čas potovanja turistov, se je začela na začetku tega leta, ko so buldožerji očistili več ton zemlje. Projekt naj bi bil zaključen leta 2023.

Hoja do Unescove turistične znamenitosti sicer lahko traja tudi štiri do pet dni, najbolj priljubljena pot pa je iz Cusca, ki je 77 kilometrov oddaljen in ima manjše letališče. Turisti se lahko odločijo tudi za vožnjo z vlakom iz Cusca do Andov, ki traja približno tri ure.

Inkovske ruševine Machu Picchu je po poročanju Guardiana lani obiskalo 1,4 milijona ljudi, med julijem in avgustom pa v povprečju kar 5000 ljudi dnevno, kar je dvakrat več, kot priporoča Unesco.

Gradnja bi povzročila nepopravljivo škodo

Perujska umetnostna zgodovinarka Natalia Majluf je ustanoviteljica peticije proti gradnji letališča in pravi, da projekt povzroča ogromno tveganje za to zgodovinsko atrakcijo. Načrtovano letališče namreč po njenih besedah ogroža konzervacijo pomembnih zgodovinskih in arheoloških atrakcij ter povzroča uničenje integritete te kompleksne pokrajine. V peticiji dodajajo še, da bo letališče zaradi hrupa, prometa in nenadzorovane urbanizacije povzročilo nepopravljivo škodo.

Na drugi strani perujska vlada trdi, da bo projekt ustvaril več kot 2000 delovnih mest, župan Chunchera Luis Cusicana pa pravi, da lokalni voditelji tovrstno letališče načrtujejo že od 70. let prejšnjega stoletja. Skupnosti, ki živijo na tistem območju, naj bi za potrebe gradnje državi že prodale svoja zemljišča na tistem območju.

Za ogled zgolj štiri ure

Številni domačini so zaradi navala turistov, ki dnevno prihajajo na Machu Picchu zaskrbljeni že nekaj časa, saj infrastruktura ta pritisk le stežka zdrži. Zato so oblasti z začetkom leta 2019 med drugim uvedle nova pravila glede nakupa vstopnic, ki obiskovalcem dovoljujejo le obisk v točno določenih urah.

Vsaka vstopnica dovoljuje štiriurno opazovanje nekdanjega inkovskega mesta, ob nakupu se je zato treba odločiti za dopoldansko ali popoldansko vstopnico. Ponovni vstop v Machu Picchu ni mogoč.