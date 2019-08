"Komunikacija z majhnimi otroki je navadno že sama po sebi težavna, ne da bi se v pogovor vmešaval še asistent," so dejali na britanskem statističnem uradu. Foto: Reuters

Amazonovi asistenti oziroma pametni zvočniki znamke Echo se odzivajo na zvok in uporabnike seznanjajo z novicami, vremensko napovedjo, stanjem v prometu, poleg tega po naročilu brskajo za različnimi informacijami na spletu. Povežejo se lahko tudi z drugimi pametnimi napravami in tako upravljajo na primer luči v hiši ali ogrevalni sistem.

Asistent se odzove na ime Alexa – ko uporabnik izgovori to ime, se naprava aktivira in je pripravljena za sprejemanje ukazov in navodil. To povzročila težave v domovih, kjer se katera izmed članic družine imenuje Alexa, saj se pametni asistenti aktivirajo tudi takrat, ko poziv ni namenjen njim. Pri Amazonu so naknadno omogočili spreminjanje aktivacijske besede – namesto imena Alexa se lahko uporablja beseda echo ali computer (ang. računalnik), vendar naj številni uporabniki še vedno ne bi vedeli za to možnost.

"Vse pogostejša uporaba digitalnih asistentov v naših domovih najverjetneje pojasnjuje drastični upad pri številu staršev, ki so svoje novorojenke poimenovali Alexa. V primerjavi z letom 2017 se je lani za to ime odločila polovica manj staršev," je za Reuters povedal Nick Stripe z britanskega nacionalnega statističnega urada (ONS). "Komunikacija z majhnimi otroki je navadno že sama po sebi težavna, ne da bi se v pogovor vmešaval še asistent," je dodal.

V letu 2018 se je v Veliki Britaniji rodilo 118 deklic, ki so jih starši poimenovali Alexa, leta 2017 pa se je to ime dobila 301 deklica. Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji živi 138 ljudi z imenom Aleksa, 43 se jih je rodilo po letu 2011. Na slovenskem območju se to ime – drugače od angleško govorečih držav – uporablja predvsem za moške, ne za ženske, saj gre za okrajšavo imena Aleksandar, ki je pogosto v Srbiji.