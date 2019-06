Najstnica se je rodila s skupaj zraslimi prsti in po mnogih operacijah in terapijah so ji uspeli prste ločiti tako, da ima na levi in desni roki palec in tri druge prste, na levi nogi štiri prste, na desni pa tri. Zaradi hibe mora drugače držati tenški lopar, zato so jih zdravniki dejali, da je nemogoče, da kdaj postane uspešna tenisačica.

A Fran (Francesca), ki je trenutno na 366. mestu ženske teniške lestvice, jih ni poslušala. Trdo je trenirala in zdaj se ji je izpolnila velika želja – s povabilom prirediteljev največjega turnirja na travi bo nastopila v glavnem žrebu Wimbledona.

Fran že od otroških dni sanjari, da bo postala ena najboljši tenisačic na svetu, piše Telegraph. Prav zato se je pri devetih letih z Otoka preselila v Barcelono, kjer vadi na isti teniški akademiji, na kateri sta odraščala tudi Andy Murray in Rafael Nadal. "Vedno pravim, da je največji užitek v življenju, če ti uspejo stvari, za katere ti vsi rečejo, da so nemogoče. To je moj moto, ki me vodi skozi življenje," je dejala.

Ne skriva ambicij – postati želi najboljša teniška igralka na svetu. "Vem, koliko sem v življenju že prestala in nič lažje poti ne pričakujem tudi v naslednjih letih. Ne pričakujem mavric in samorogov, a hkrati tudi ne bom poslušala nikogar, ki mi pravi, da mi zaradi mojih telesnih omejitev ne bo uspelo."