Glavni cilj novih pravil je tako preprečiti prekomerno zapravljanje in posledične socialne stiske družin. Uzbekistanci, ki živijo v Taškentu ali drugih večjih mestih v tej srednjeazijski državi, v povprečju namreč zaslužijo med 180 in 270 evrov mesečno, svojci ženinov in nevest za poroko v povprečju odštejejo kar okoli 18.000 evrov, je poročal Reuters.

Denar za to si pogosto sposodijo od prijateljev ali sorodnikov, čeprav ga nato z veliko težavami vračajo dolga leta. A zaradi tradicije in pritiska družbe družine to dejstvo pač pogoltnejo. Veliko Uzbekistancev dela v tujini, večinoma v Rusiji, in tudi denar, ki ga pošiljajo domov, njihovi svojci večinoma porabijo ali za prenovo domov ali poroke.

"Naše poroke so dosegle tako raven, da lahko celotno državo brez vojne spravijo v bankrot," je izjavo senatorja Ikbola Mirzoja o novih pravilih, ki bodo v veljavo stopila prihodnje leto, povzel lokalni portal Kun.

Razkošne poroke je kritiziral tudi uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev. Kot je dejal, veliko ljudi pri 50. letih umre zaradi možganske kapi ali srčnega infarkta, ko se zavedo, da ne bomo mogli poplačati dolgov za poroko.

Brez pretiravanja tudi na sedminah

Prvotni predlog pravil je bil še ostrejši od sprejetega, saj je na primer prepovedal več kot 150 gostov na poroki, a je to povzročilo veliko ogorčenje javnosti, zato so parlamentarci končno različico nekoliko omilili.

Nova pravila lokalnim oblastem, vključno s policijo, davčnim inšpektoratom in tožilstvom, podeljujejo pristojnost za nadzor nad porokami. Nanašajo pa se tudi na rojstnodnevne zabave in pogrebe.