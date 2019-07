Na traso se je podalo 2400 plavalcev. Foto: Reuters

Na plavalni tekmi, ki jo že tri desetletja pripravljajo v največjem turškem mestu in se je začela ob 8. uri zjutraj po krajevnem času, sklenila pa pet ur pozneje, se je pomerilo kar 2.400 pogumnežev, ki so se podali na okoli 6,5 kilometra dolgo plavanje z evropske na azijsko obalo.

Tekmovanje so prvič organizirali leta 1989, ko je traso premagalo 64 moških in štiri ženske. Od tedaj je število udeležencev skokovito naraščalo. Že pred leti so se zato organizatorji odločili, da število tekmovalcev zaradi varnosti omejijo, tako da se zdaj tekme udeleži 1200 domačih plavalcev in plavalk ter 1200 udeležencev iz tujine, ki jih v sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem izberejo organizatorji med več tisoč prijavljenimi.

Že pred leti so sicer določili tudi starostno mejo za sodelovanje na tekmi: ta je 14 let, kolikor so jih šteli tudi letošnji najmlajši udeleženci. Najstarejši plavalec je imel 89 let.