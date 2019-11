Baloni so letos morali leteti nižje kot ponavadi. Foto: AP

Letos so morali baloni leteti nižje kot ponavadi, saj jih je ogrožal močan veter. Organizatorji do nekaj ur pred začetkom parade niso vedeli, ali bodo zanjo dobili dovoljenje. Veter se je nato jutro pred dogodkom umiril, zato so balone lahko spustili na ulice največjega mesta v ZDA.

Mestna pravila določajo, da baloni ne smejo leteti, če veter presega hitrost 37 km/h oziroma če v sunkih preseže 55 km/h. Najhitrejši sunek, zabeležen med letošnjo parado, se je približal tej vrednosti z 51 km/h. Pravila so uvedli zaradi nesreč na paradah v preteklosti, saj se je leta 1997 v nesreči z balonom huje poškodovala starejša ženska.

Kljub nižjemu letu balonov so bili obiskovalci parade nad njimi navdušeni. Prvič so si lahko ogledali nov balon o zeleni šunki in jajcih, iz priljubljene serije knjig za najmlajše doktorja Seussa in prenovljena balona psička Snoopyja in Spužija Kvadratnika. Nekateri novi baloni, kot je bila stvaritev japonskega umetnika Yayoija Kusame Ljubezen leti proti nebu, so morali zaradi težav s šivi počakati na začetku parade. Balon Ronalda McDonalda, glavne maskote verige restavracij McDonalds, pa se je med parado strgal in se počasi sesedel na tla.

Parado organizira trgovsko podjetje Macy’s, ki poskrbi za večino stroškov dogodka. Poleg balonov lahko obiskovalci spremljajo mimohod skoraj 8000 udeležencev, med katerimi so številni zaposleni organizatorja, ki za parado dobijo prost dan.