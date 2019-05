Putin je na tekmi ruskih hokejskih legend, poslovnežev in politikov prevzel vlogo osrednjega napadalca in postal najboljši strelec večera. Foto: EPA

Ruski predsednik Vladimir Putin je na ekshibicijski hokejski tekmi zadel kar osemkrat (po navedbah nekaterih ruskih medijev celo desetkrat). Na tradicionalni tekmi je Putin igral z nekdanjimi ruskimi hokejskimi zvezdami, kot sta Vjačeslav Fetisov in Pavel Bure, politiki in poslovneži, dogodek pa je predvajala tudi nacionalna televizija.

Putinu so soigralci pripravili številne lepe priložnosti, zadel pa je tudi prek samostojnega prodora. Foto: EPA

Gledalci pred televizijskimi zasloni in tisti v ledeni dvorani v Sočiju so bili priča spektaklu, v katerem je Putinova ekipa nasprotnike premagala s 14 proti 7. Ob Putinu je na ledeno ploskev stopil tudi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, ki je zadel trikrat.

66-letni Putin je prevzel vlogo centralnega napadalca, na hrbtu pa je nosil svojo običajno številko enajst. Predsedniku so njegovi soigralci pripravili številne priložnosti, nasprotnikova obramba pa je pokazala skromen odpor ‒ Putin je po samostojnem prodoru prvič zadel že v drugi minuti tekme.

Nasproti predsednikovi ekipi so stali številni Putinovi znanci iz političnega in zasebnega življenja, med njimi tudi njegov prijatelj iz otroštva, poslovnež Genadij Timčenko, milijarder Vladimir Potanin in številni pomembni ruski uradniki.

Med proslavljanjem zmage in pozdravljanjem gledalcev po koncu tekme se je ruskemu predsedniku pripetil spodrsljaj, ki je nekoliko zagrenil sicer popoln večer. Putin je med častnim krogom namreč spregledal rdečo preprogo, ki je bila položena na led, zapeljal čez njo in pristal na tleh. Predsedniku so soigralci hitro pomagali nazaj na noge, posnetek padca pa je kmalu zakrožil po svetovnem spletu.

Putinov nerodni padec si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.