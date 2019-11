Skakanje s kolebnico se predvsem v Aziji hitro uveljavlja kot samostojna športna disciplina. Foto: AP

Tekmovanja s kolebnico so vse pogostejša, zanimanje pa vse večje. V okviru enega največjih mednarodnih turnirjev v skakanju s kolebnico, ki je potekal v Šanghaju, se je zbralo 400 tekmovalk in tekmovalcev, ki so se pomerili v različnih disciplinah. Na dvodnevnem dogodku je sodelovalo več kot 60 ekip z vsega sveta, padla pa sta tudi dva svetovna rekorda.

Oba nova mejnika sta postavila tekmovalca iz Kitajske. Vang Šisen je postavil nov rekord v sonožnem skakanju s kolebnico – v tridesetih sekundah je kolebnico preskočil kar stokrat. Dosežek bo vpisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.

Drugi rekord na tekmovanju je prispeval Čen Šjalin, ki je presegel svoj lastni najboljši rezultat v disciplini, kjer se vrv preskakuje enonožno izmenično. 17-leti Čen je na ta način v pol minute kolebnico preskočil 228-krat. Leta 2017 mu je v enakem času uspelo narediti 208 skokov, letos pa je na Norveškem v treh minutah kolebnico preskočil kar 1141-krat, kar je v povprečju več kot 6 skokov na sekundo.

V skupnem seštevku so na koncu slavile Japonke in Japonci, sledili pa sta jim dve kitajski ekipi. Drugo mesto je zasedel Šanghaj, tretje pa Hongkong. Po koncu tekmovanja je potekal tudi forum, ki je namenjen druženju in izmenjevanju izkušenj med ljubitelji kolebnice z vsega sveta.