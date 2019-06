Viktoria Modesta na odru Crazy Horsa v Parizu. Foto: EPA

V Latviji rojena umetnica je zaradi prirojene napake prestala kar 15 operacij noge, zato se je nazadnje odločila za drastično potezo in si dala nogo amputirati.

Svojo hibo oz. invalidnost je obrnila sebi v plus in je postala s svojimi nastopi s protetično nogo prava senzacija. Med drugim je nastopila tudi na sklepni slovesnosti paraolimpijskih iger v Londonu, in to z diamantno protezo, njeni videi pa imajo na milijone ogledov na YouTubu.

"Bionična kabaretna plesalka", kot si pravi, je za AFP pred gostovanjem v Parizu povedala, da se je morala dobesedno na novo izumiti, potem ko so jo zaradi umetne noge obravnavali kot odpadnico.

"Uničevali so me kot človeka, zato sem si morala ustvariti novo identiteto," razlaga. "Ko sem se rodila, me moja mama ni videla pet dni, ker je bila stara komaj 17 let, pa so nanjo pritiskali, naj me da v sirotišnico. Moja mama me je rešila, da me niso poslali tja."

"Ko sem odraščala, je veliko odraslih sklepalo odločitve v mojem imenu. In vse niso bile pravilne, zato sem nazadnje končala v položaju, ko se moj ustvarjalni duh ni skladal z mojimi fizičnimi sposobnostmi, in to sem si res želela popraviti."

Izobčena iz okolice

Modesta se spominja, kako jo je okolica obsojala in kako so jo starke gledale in spraševale: "O moj Bog, kako boš preživela, ko odrasteš, le kdo te bo poročil?"

"Odrasla sem v ekstremnem okolju, v katerem so tiste, ki niso bili biološko brezhibni, obravnavali kot drugorazredne državljane. Počutila sem se tako izobčeno, da sem si morala zgraditi novo lastno identiteto," razlaga.

Med nastopi proteze tudi menja. Foto: EPA

Kot pravi, je bila amputacija prelomna točka, ki ji je omogočila, da je prevzela nadzor nad svojim telesom in pretrgala z bolečo preteklostjo. Pet let je potrebovala, da je prepričala kirurge, da izvedejo operacijo, ki jo opisuje kot dobesedno presekanje tistega, ki jo je zaviralo.

"Tvoje telo je edina stvar, ki je res tvoja. Amputacija je bila del preživetja, pripeljala me je k bolj izpopolnjujočemu in srečnemu življenju."

31-letnica se je iz Latvije izselila v Veliko Britanijo, danes pa živi v ZDA in se opisuje kot "državljanka sveta".

Modesta je v teh letih kabaretne plesalke dodobra izpilila svojo odrsko podobo z intenzivnim pogledom, temnimi lasmi, spetimi v figo, in dolgimi nohti metalnih barv. Za navdih si je vzela avantgardnega, že pokojnega britanskega modnega oblikovalca Alexandra McQueena in ameriškega umetnika Matthewa Barneyja.

"Dejstvo, da sem imela amputacijo, me ne dela drugačne. Na milijone ljudi je z istim fizičnim položajem, je pa moj pogled na svet tisti, ki je res zame spremenil vse," pravi.

