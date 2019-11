Krave se po prvih poročilih pozitivno odzivajo na izkušnjo. Foto: Arhiv organizatorja/Moskovsko ministrstvo za kmetijstvo in hrano

Kot so v sporočilu za javnost sporočili z ministrstva, želijo z virtualno resničnostjo spodbuditi produktivnost krav. Srečnejše krave naj bi namreč proizvedle več mleka, ki je tudi boljše kakovosti.

Očala za virtualno resničnost, ki so jih prilagodili za kravje glave, bodo živalim pred očmi predvajala posebno oblikovano kravje doživetje na poletni gozdni jasi. Poleg virtualne resničnosti bodo kravam predvajali klasično glasbo, da se še bolj sprostijo.

Tudi kmetje, ki sodelujejo v poskusu, so nad projektom navdušeni. Foto: Arhiv organizatorja/Moskovsko ministrstvo za kmetijstvo in hrano

Prvi preizkusi so po njihovih besedah znatno izboljšali čustveno stanje črede, na dokončen dokaz pozitivnih učinkov na proizvodnjo mleka pa bo treba še nekoliko počakati. Strokovnjaki na ministrstvu so optimistični, saj raziskave kažejo na jasno povezavo med počutjem krav in proizvodnjo mleka.

“Raziskave po celem svetu kažejo na to, da so krave v mirnejšem in prijaznejšem okolju srečnejše in posledično bolj produktivne," so še povedali v izjavi za javnost in poudarili, da bodo, če se bo začetni preizkus izkazal za uspešnega, program razširili na vse večje kmetije Moskovske oblasti.