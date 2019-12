Putin očitno ni ljubitelj najnovejših tehnologij. Foto: AP

Nedavne fotografije, ki jih je objavila njegova služba za stike z javnostjo, so namreč razkrile, da 67-letni dolgoletni voditelj največje države na svetu še vedno uporablja operacijski sistem Windows XP, ki ga je ameriški računalniški velikan Microsoft izdelal leta 2001 in ga nehal posodabljati leta 2014. Sistem Windows XP ima Putin nameščen tako na računalniku v pisarni v Kremlju kot v svoji uradni rezidenci Novo Ogarjovo v bližini Moskve. Na obeh računalnikih ima za ozadje nastavljeno podobo Kremlja, so še razkrile fotografije.

Microsoft je tako sistem Windows XP kot Office 2003 nehal posodabljati leta 2014, zato so računalniki s tema sistemoma "podvrženi varnostnim tveganjem in virusom", opozarja Microsoft.

Ni jasno, zakaj niso Putinovi informacijski svetovalci predsedniku na računalnike namestili na primer operacijskega sistema Microsoft 10, piše Guardian, ki ugiba, da bi bilo to lahko povezano z nekaterimi dokumenti ruskega obrambnega ministrstva, v katerih piše, da lahko Windows 10 uporabljajo le vladni računalniki, na katerih niso shranjene državne skrivnosti.

Nadomeščanje ameriških z ruskim sistemom

Moskva na vladnih računalnikih opušča Microsoftove in Googlove storitve in jih nadomešča z ruskim operacijskim sistemom Astra Linux ter domačim brskalnikom Yandex.

Rusija v zadnjem času zaostruje nadzor nad internetno tehnologijo. Vlada je tako nedavno prepovedala prodajo vseh pametnih telefonov, na katerih ni ruskih aplikacij, Putin pa je februarja podpisal zakon, ki Kremlju daje pravico za "izklop" države s svetovnega spleta.