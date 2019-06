Slavljenka je uživala v jagodni torti. Foto: Reuters

Eni izmed najstarejših orangutanov v ujetništvu, ki že od tretjega leta starosti živi v pariškem živalskem vrtu Jardin des Plantes, so priredili pravo rojstnodnevno zabavo. Poleg jagodne rojstnodnevne torte in petja pesmi so ji pripravili bogat spremljevalni program. Cel dan je lahko slikala in ustvarjala, kar po besedah njenih paznikov zelo rada počne.

Nenette je ena zadnjih predstavnic svoje vrste, ki je v živalski vrt prišla iz divjine. Število orangutanov v naravi zaradi krčenja gozdov in posledičnega izginjanja življenjskega prostora v zadnjih dvajsetih letih strmo upada, zato je vrsta uvrščena med ogrožene.