Tasmanski tigri so bili videti kot mešanica velike mačke in srednje velikega psa, tako samci kot samice pa so imeli vreče, v katerih so nosili in hranili svoje mladiče. Foto: EPA

Ugibanja o tem, da v divjini še vedno živijo posamezni tasmanski tigri, krožijo že desetletja, zaradi vse pogostejših prijav videnja te živali, pa je dokumente z opisi srečanj zbrala in objavila tudi avstralska vlada. Od septembra 2016 do septembra letos naj bi na otoku, ki leži južno od Melbourna, tasmanskega tigra posamezniki in skupine videli osemkrat.

"Jasno sta jo videla za 12 do 15 sekund. Žival je imela tog in čvrst rep, ki se je od začetka proti koncu tanjšal. Na hrbtu je imela proge. Bila je večja kot lisica in manjša kot nemški ovčar. Žival je bila mirna in ob srečanju ni delovala prestrašeno. Oba očividca sta 100-odstotna, da sta videla tasmanskega tigra," se glasi eden od uradnih zapisnikov iz leta 2018, ki opisuje pričanje dveh turistov iz Zahodne Avstralije. Neka ženska naj bi novembra lani srečala celo samico tasmanskega tigra z mladiči.

Za zdaj navedbe sicer niso potrjene, uradno tako še vedno velja, da je zadnji primerek tasmanskega tigra umrl jeseni leta 1936 v živalskem vrtu v Hobbartu na Tasmaniji. Skeptiki opozarjajo predvsem na to, da še vedno ni nobenega resnično prepričljivega videoposnetka, ki bi neizpodbitno dokazoval, da tasmanski tiger še vedno živi v avstralski divjini. O srečanjih s tasmanskimi tigri sicer že dolgo poročajo domorodci Tasmanije, zaradi česar si je žival v njihovi kulturi prislužila skorajda mitski status.

Čeprav se zgodba o iskanju izumrle vrste zdi morda malce nenavadna in utopična, pa ta pojav v Avstraliji ni tako nenavaden. Leta 2017 so raziskovalci v severnem Queenslandu našli populacijo severnega bettonga, manjšega sesalca, za katerega so prav tako mislili, da je na območju izumrl.

Avstralski muzej je leta 2002 repliciral DNK tasmanskega tigra, kar bi prihodnosti lahko omogočilo oživitev populacije te skrivnostne živalske vrste. Foto: Reuters

Tasmanski tigri so bili videti kot mešanica velike mačke in srednje velikega psa, njihov kožuh pa je imel rumenkaste in rjave odtenke. Živeli so na Tasmaniji, na celinski Avstraliji in na Novi Gvineji. Prehranjevali so se z mesom, ki so ga trgali z močnimi čeljustmi in ostrimi zobmi, tako samci kot samice pa so imeli vreče, v katerih so nosili in hranili svoje mladiče.

Čeprav vzrok uradno ni znan, so tasmanski tigri najverjetneje izumrli zaradi pretiranega lova nanje in zaradi povečanja populacije dingov, ki so njihova konkurenčna živalska vrsta.

Če bo ugotovljeno, da so tasmanski tigri resnično izumrli, še vedno obstaja upanje, da bodo te živali nekoč spet hodile po Zemlji. Avstralski muzej je leta 2002 repliciral njihov DNK, kar bi potencialno lahko omogočilo oživitev populacije te skrivnostne živalske vrste.