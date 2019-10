Foto: IMDb

Instagram so preplavile podobe strmih stopnic, ki pri 167. Zahodni ulici povezujejo aveniji Shakespeare in Anderson. Na njih pa so ovekovečeni ljudje, ujeti v eni izmed drž, ki jo je glavni igralec nove filmske uspešnice očitno zapisal v zgodovino.

Prizor, v katerem se plešoči Joker spusti po njih ob zvokih skladbe Rock and Roll Part 2 Garyja Glitterja v ozadju, je postal ikoničen.

Navdihnil je številne GIF-animacije na družbenih omrežjih, ljudje pa zdaj želijo v Jokerjeve čevlje stopiti tudi sami.

Nekateri celo ne samo v čevlje, saj na stopnicah pozirajo v njegovi rdeče-rumeni opravi in celo z zelenimi lasmi. Drugi so vseeno v vsakdanjih oblačilih, a z rokami v zraku in v nebo uprtim pogledom, le redkim zadostuje običajni "statični" selfie.

Niso vsi navdušeni

Domačini iz Bronxa, ki se že vse življenje spuščajo in vzpenjajo po teh strmih stopnicah v soseski Highbridge, le nekaj ulic stran od znamenitega stadiona Yankee, kar ne morejo verjeti svojim očem.

"To je dobro za nas, vsa ta publiciteta. Ljudem se ni treba več bati Bronxa, kot so se ga včasih," je za CNN dejal Jose Cruz. Zaradi visoke stopnje kriminala je bil Bronx namreč dolgo na slabem glasu in številni turisti, ki so obiskali v New York, so se temu okrožju raje izognili.

Nad vso to pozornostjo pa niso vsi navdušeni – na Twitterju se tako že pojavljajo opozorila, naj se turisti teh stopnic raje izogibajo, da ne bi postali žrtve ropov.

Velik uspeh filma

Film Joker že dva tedna kraljuje na vrhu kinematografskih lestvic. Podrl je celo rekord za mesec oktober in se v zgodovino zapisal z zaslužkom več kot 96 milijonov dolarjev v premiernem koncu tedna.

Za svojo temačno dramo se je ameriški režiser Todd Phillips prejšnji mesec nepričakovano razveselil tudi zlatega leva na znamenitem filmskem festivalu v Benetkah.