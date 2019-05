Bi si upali? Foto: AP

Znana francoska znamka mineralne vode Perrier, ki sicer spada pod okrilje multinacionalke Nestle, je ob začetku letošnjega Odprtega prvenstva Francije v tenisu, katerega pokroviteljica je, organizirala zanimivo spletno nagradno igro.

260 srečnežev je namreč dobilo priložnost, da se z drugega nadstropju slovitega Eifflovega stolpa (mimogrede, ta je 6. maja praznoval 130 let od uradnega odprtja) spustijo kar po 800 metrov dolgi jeklenici.

Z Eifflovega stolpa po jeklenici

Sodelujoči se spustijo s hitrostjo 90 km/h

V torek so prišli na vrsto za spust šele prvi srečneži, vsi izžrebanci pa se bodo s stolpa spustili do konca Roland Garrosa, torej do 9. junija. Vsi pa bodo dobili tudi posebna očala, s katerimi bodo lažje opazovali panoramo med hitrim spustom (posameznik med njim doseže hitrost okoli 90 kilometrov na uro), so napovedali pri Nestlejevi hčerinski družbi Perrier.

Prvi srečneži so jeklenico preizkusili v torek, med njimi tudi 32-letna prostovoljka Cecile Bellanger, ki je na Marsovem polju pristala s širokim nasmeškom na obrazu: "Razgled je neverjeten, razteza se v vse smeri, res je čudovito," je novinarjem navdušeno razlagala po spustu.