Vojvoda in vojvodinja Susseška sta v sredo javnosti predstavila svojega prvega sina Archieja Harrisona. Foto: Reuters

Baker je v odziv na veseli dogodek, ki je bil prva novica v medijih na Otoku in po svetu, na Twitterju objavil črno-belo fotografijo lepo oblečenega moškega in ženske, ki v roki vodi majhnega oblečenega šimpanza. Poleg je napisal "kraljevi otrok zapušča bolnišnico". Tvit je medtem že umaknil.

Po valu pritožb, da je radijski napovedovalec objavil rasistični tvit, se je BBC odločil, da ga odpustijo. "To je bila resna napaka v presoji," so sporočili z BBC-ja. Po njihovih besedah je bila objava v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjajo v tej medijski hiši.

Baker je sporno objavo izbrisal in se opravičil. "Uporabil bi isto neumno fotografijo za katero koli drugo kraljevo rojstvo ali otroka Borisa Johnsona ali celo za svojega," je tvitnil. "Smešna slika je," je dejal.

Meghan se je morala že večkrat soočiti z rasističnimi komentarji, saj je njena mama Doria Ragland temnopolta. Na to je opozoril tudi princ, ki je bil kritičen do komentarjev na račun svoje žene v britanskih medijih in na družbenih omrežjih.

Pravo ime princa Harryja je Henry Charles Albert David. Foto: Reuters

Pogumen Harryjev sin

Harry in Meghan sta sicer številne presenetila z izbiro imena za svojega prvorojenca. Poimenovala sta ga Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Najvišje na stavnicah so kotirala imena Arthur, James, Philip in Albert, le 60 ljudi pa je stavilo na ime Archie.

Archie je skrajšana različica imena Archibald, kar pomeni pristen in pogumen. Uporaba vzdevka kot prvega imena mu daje bolj sproščen, ameriški pridih, je zapisal ameriški People. Otrokovo srednje ime, Harrison, je nastalo v srednjem veku kot rodbinsko ime, pomeni pa Henryjev oziroma Harryjev sin, torej bi lahko rekli, da se je rodil pogumen Harryjev sin.

Priimek Mountbatten-Windsor pripada vsem otrokom in naslednikom kraljice Elizabete II. in princa Philipa.