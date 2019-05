Sandi Horvat že od nekdaj obožuje ptiče in različne redke vrste zbira že 20 let. Živali se je nabralo že toliko, da je s pomočjo družine in prijateljev zgradil pravi park. "Tu so recimo labodi, gosi, race, žerjavi, papagaji, sove, pa še plazilci. /.../ Pri nas imamo kar nekaj vrst ogroženih živali, recimo žerjave kot celo skupino," je pojasnil.

Stroški oskrbe živali in parka niso majhni, a vseeno vse financirajo sami. Park občasno že obiščejo osnovnošolci in študenti veterine. Potencial projekta je velik.

"Parka prostoživečih živali ptičev, ogroženih z vsega sveta, ki jih ima Sandi tukaj, nima nobena sosednja država," ob tem ponosno poudari župan občine Destrnik Franc Pukšič. V lokalni akcijski skupini Bogastvo podeželja so za projekt pomagali pridobiti dobrih 70 tisoč evrov evropskih sredstev. S tem bi lastniki radi prihodnje leto park odprli za pogostejša izobraževanja in vse druge obiskovalce.