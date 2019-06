Takratni volk je imel precej večjo glavo od današnjega. Foto: Reuters

Volčjo glavo je že lansko poletje odkril neki domačin v bližini reke v pokrajini Jakutija, ki leži blizu arktičnega kroga, a so odkritje šele zdaj predstavili javnosti.

Najdbo je domačin predal znanstveni akademiji, ruskim strokovnjakom pa so pri preučevanju ostankov živali priskočili na pomoč tudi japonski in švedski znanstveniki. Skupaj so ugotovili, da je volk poginil pred približno 40.000 leti.

Iz fotografij je tudi jasno videti, da so imeli takratni volkovi bistveno večjo glavo kot današnji. Ohranili so se zobje in dlaka, oči pa ni več. Strokovnjaki bodo zdaj vodo in maščobo nadomestili s kemičnimi sredstvi, da ne bi prišlo do razkrajanja, najdbo pa bodo nato razstavili.