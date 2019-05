Britanka Jessica Anderson je s progo maratona opravila v času 3:08:22, kar bi moralo biti dovolj za rekord najhitrejše maratonke v uniformi medicinske sestre. A zalomilo se je, ko ji podjetje Guinness World Records tega sprva ni priznalo, saj naj ne bi bila pravilno oblečena.

Namesto uniforme s krilom je bila Andersonova, sicer tudi zaposlena kot medicinska sestra, na maratonu oblečena v uniformo s hlačami. Podjetje za to ni imelo posluha in ji je zaradi "napačnih oblačil" zavrnilo zapis svetovnega rekorda.

Najboljši maratonec vseh časov je kmalu po londonskem maratonu napovedal, da bo spet poskušal prebiti magično mejo dveh ur za maratonsko razdaljo. Foto: AP

Odločitev je razburila tako britansko javnost kot tudi uporabnike družbenih omrežij, ki so predpise uradnih zapisovalcev rekordov označili za staromodne in seksistične. Na družbenih omrežjih se je v znak neodobravanja odločitve pojavil tudi ključnik #WhatNursesWear, torej kaj nosijo medicinske sestre.

Guinness World Records so se javnemu pritisku naposled uklonili in Andersonovi priznali rekord ‒ tako je za 32 sekund izboljšala štiri leta star rekord (v krilo) oblečene medicinske sestre Sarah Dudgeon.

"Podjetju Guinness World Records je postalo jasno, da so naše smernice za najhitrejšo maratonko, oblečeno v uniformo medicinske sestre, zastarele in napačne ter da predstavljajo stereotip, ki ga nikakor ne želimo ohranjati," je ob odločitvi razložila podpredsednica uprave podjetja Samantha Fay.

Kipchoge bo ponovno podiral magično mejo

Sicer so na maratonu v Londonu dosegli skoraj 40 svetovnih rekordov. Med bolj nenavadnimi so najhitrejši tekač, ki je maratonsko razdaljo premagal oblečen kot šotor, tekač, oblečen v poročno obleko, in tudi najhitrejši mešani par, priklenjen z lisicami.

Najbližje časovnemu svetovnemu rekordu pa je bil na v Londonu najhitrejši maratonec vseh časov Eliud Kipchoge, ki je progo odtekel v času 2:02:37 ‒ za približno minuto je zaostal za svojim rekordom, ki ga je septembra lani postavil v Berlinu. Kipchoge je sicer že poskusil podreti tudi magično maratonsko mejo dveh ur, a mu prvič to ni uspelo, zato je kmalu po londonskem maratonu napovedal, da bo letos ponovno maraton poskušal odteči v času pod dvema urama.