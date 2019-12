Zbudil ju je hrup. Vlomilec? Ne, le sesalnik.

Sesalnik je bil božično darilo

High Point - MMC RTV SLO

Robotski sesalnik: koristen pripomoček, ki lahko nažene strah v kosti. Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay

Bila je temna, tiha noč, nekaj dni po božiču. In nenadoma so hišo prebudili nenavadni glasovi. Stanovalca sta se prestrašena skrila v omaro in poklicala policijo. A izkazalo se je, da ne gre za vlomilca. Krivo je bilo božično darilo ...