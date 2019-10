Nemka bo na stolček prve predsednice Evropske komisije sedla 1. novembra. Foto: AP

Nemka tako v palači Berlaymont ne bo le delala, ampak tudi stanovala. Za to potezo se ni odločil še noben predsednik Evropske komisije. Njen tiskovni predstavnik je zatrdil, da želi von der Leynova s to potezo privarčevati pri stroških za svoje varovanje, saj je stavba že tako ali tako pod stalnim nadzorom, poleg tega pa iz proračuna EU-ja ne bo treba nameniti denarja za njeno stanovanje. Pa še en pozitiven vidik so omenili – zaradi bivanja v bližini pisarne ji ne bo treba vsak dan v službenem vozilu stati v gneči.

Mimogrede, letna plača odhajajočega predsednika Evropske komisije, Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja, je bila 306.655 evrov, zato bo von der Leynova že tako ali tako kar velik strošek za evropski proračun ...

Kot piše nemški časnik Die Welt, sobo v 13. nadstropju Berlaymonta že preurejajo tako, da bo primerna za bivanje in spanje. Evropski komisarji in njihovi svetovalci bodo imeli pisarne v 9. , 10., 11. in 12. nadstropju palače.

Sedež Evropske komisije je v stavbi Berlaymont. Foto: AP

Nekdanja nemška obrambna ministrica bo v skladu z načrti 1. novembra sedla na čelo Evropske komisije. Odhajajoči predsednik Juncker drugače od naslednice ni želel prenočevati v svoji pisarni, zato je imel v najemu apartma v enem izmed bruseljskih hotelov.

Von der Leynova je že na položajih v nemški vladi med delavniki spala v prostorih ministrstev, ki jih je vodila. Ko je vodila obrambno ministrstvo, je imela menda 7,4 kvadratna metra veliko sobico. Konce tedna pa je praviloma preživela z družino v kraju Burgdorf-Beinhorn na Spodnjem Saškem.

Glede na to, da ima političarka kar sedem otrok (rojeni so bili med letoma 1987 in 1999), jih bo težko vse hkrati gostila v svoji sobici v Bruslju ...