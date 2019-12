Novookronana mis sveta Toni-Ann Singh. Foto: Reuters

Že 69. izbor za najlepšo Zemljanko je v soboto potekal v Londonu. Tekmovalo je 111 deklet, ki so se v britanski prestolnici na veliki večer pripravljale tri tedne. V zadnjih letih lepotni izbori sicer niso več tako medijsko izpostavljeni predvsem zaradi vzpona gibanja #MeToo, ki opozarja na spolne zlorabe žensk v politiki, gospodarstvu in svetu zabave, in poudarjanja ženske enakopravnosti.

Kakor koli, naslov najlepše na svetu je osvojila jamajška študentka, ki študira na Floridi. Po zmagi je presrečna Toni-Ann proslavljala v objemu svojih staršev in dejala, da želi svoj uspeh izkoristiti za to, da bo ženskam in otrokom prinesla "trajnostno spremembo".

Sproščeno druženje po koncu izbora. Foto: Reuters

"S tem imam v mislih nekaj, kar bo zagotovilo, da bodo imeli današnji otroci in tudi njihovi otroci v življenju drugačne prioritete in drugačno vrednostno lestvico." Natančneje svojih besed ni pojasnila, dodala je le: "Nič ni narobe s tem, da slavimo lepoto in druge vrline, kot je moč. A pri tem tekmovanju gre za mnogo več. Mene je na primer udeležba na tekmovanju za mis sveta popolnoma spremenila. Niti približno ne sprejmem razlage, da gre pri tem dogodku le za lepoto. Iskreno, lepota je na zadnjem mestu."

Jamajčanka je pred tem navdušila tudi s pevskim posluhom, saj je zapela pesem pokojne Whitney Houston I have nothing. Krono in lento najlepše je prejela iz rok lanske zmagovalke Mehičanke Vanesse Ponce de Leon.

Slovenijo je zastopala 22-letna Špela Alič iz Tržiča, ki je naziv najlepše Slovenke osvojila konec septembra. Slovenki se ni uspelo prebiti med najlepše.

Na izboru, ki sta ga povezovala glasbenik Peter Andre in igralka Megan Young, je prva spremljevalka postala mis Francije, druga pa mis Indije.