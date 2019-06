Potniki so se morali izkrcati. Foto: Reuters

Letalo družbe Pakistan International Airlines (PIA) bi moralo v petek zvečer poleteti proti domovini, a je imelo kar sedem ur zamude. Neimenovana potnica se je namreč tik pred vzletom ‒ čeprav je nad glavami potnikov že svetil znak "privežite se", želela olajšati na stranišču, a je odprla vrata zasilnega izhoda, pri tem pa se je napihnila tudi drča za evakuacijo. Kabinsko osebje, ki bi moralo sedeti na zložljivem sedežu ob zasilnem izhodu, bi lahko preprečilo incident, vendar tam ni bilo nikogar ‒ družba ni pojasnila, zakaj ne.

Zaradi incidenta so se morali vsi potniki izkrcati iz letala, nanj so se vrnili šele sredi noči, ob petih zjutraj. A ne vsi ‒ zaradi sprožitve zasilnih ukrepov je bilo treba zmanjšati število potnikov na letalu. Družbi je tako uspelo prepričati potrebnih 38 ljudi, da so ostali na letališču, jim plačala večerjo in prenočitev, potniki pa so v Pakistan poleteli z naslednjim poletom. Ampak ... njihova prtljaga je ostala na Otoku.

Letalski prevoznik je, da bi se izognil vsem podobnim tovrstnim zapletom v prihodnje, tvitnil: "Prosimo vse potnike, da upoštevajo varnostna navodila zaposlenih na letalu, saj vse morebitne nezgode vplivajo na stotine drugih potnikov."

Družba je uvedla tudi preiskavo dogodka.