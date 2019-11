Našli so podjetnika Marka Novaka, ki jo je obnovil, v njej pa so uredili najmanjši muzej v Sloveniji, Muzej za enega.

Obnovljena trafika pri Starem mostu je danes odprla vrata. Foto: Televizija Slovenija

Meri le 7,5 kvadratnega metra

Tako mala, a zaradi zgodb in čustev, za marsikoga tako velika trafika, je zrasla pred kakšnimi stotimi leti. Bila je mesto, kjer so občani poklepetali, kupili cigarete in spremljali novice.

Z obnovitvenimi deli znotraj in zunaj le 7,5 kvadratnega metra velikega objekta so začeli spomladi letos. Akademski slikar Stojan Grauf je na novo naslikal legendarno podobo Turka s pipo na pročelju trafike, ki je bila zgrajena v dvajsetih letih 20. stoletja in vse do pred nekaj let, ko je zaprla svoja vrata, so v njej prodajali tobačne izdelke, časopise in druge drobnarije.

Z veseljem je danes v trafiko zrl tudi pisatelj Drago Jančar, ki sta mu trafika in sedeči Turek ostala v spominu iz otroštva in nato našla pot v njegov roman Severni sij.

Mariborska trafika postala najmanjši muzej v Sloveniji

"V enem delu bo manjša muzejska postavitev, kjer bomo predstavili stvari, ki so se nekoč prodajale v trafikah, med drugim našo zbirko starih cigaret. Govorili bomo o tem, od kod izvirajo trafike, kakšno vlogo so nekoč imele in podobno," je za STA povedala direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor Aleksandra Berberih-Slana.

Obiskovalci bodo v trafiki lahko dobili informacije o kulturnem dogajanju v mestu ter knjige, ki govorijo o Mariboru ali so jih napisali Mariborčani. "Razstavljeni bodo tudi stari časopisi, ki bodo pričali o prelomnih dogodkih v zgodovini mesta. Hkrati bo to izhodišče za vodene tematske oglede po mestu," je še dejala direktorica.