Pri Purdueju so zelo agresivno oglaševali protibolečinske tablete OxyContin, pri tem pa skrivali, kako zelo zasvajajoče dejansko so. Foto: Reuters

Podjetje, ki je v lasti milijarderske družine Sackler, se spoprijema z več kot 2.000 tožbami, vključno s pravnimi postopki v skoraj vseh ameriških zveznih državah.

Tožniki navajajo, da je Purdue Pharma lažno in agresivno oglaševal OxyContin, pri tem pa skrival tako pred bolniki kot pred zdravniki, kako zelo zasvajajoče so te tablete in kako veliko tveganje za prevelik odmerek nosijo.

Opioidna kriza v ZDA, pri kateri veliko vlogo igrajo ravno zdravila na recept, je med letoma 1999 in 2017 zahtevala okoli 400.000 življenj, navajajo zadnji podatki iz ZDA.

Razglasitev bankrota je taktična odločitev, saj naj bi Purdue s tem zaustavil naval tožb, poroča AP. Po predlagani poravnavi, ki jo podpira okoli polovica zveznih držav in na tisoče lokalnih vlad, ki tožijo Purdue, bodo Sacklerji predali vsa sredstva podjetja posebnemu skladu.

Ta bo upravljal prenovljeno podjetje, katerega odbor bodo izbrali tožniki, podprlo pa ga bo sodišče, ki bedi nad bankrotom. Denar, ki ga bo zaslužilo novo podjetje, bi lahko uporabili za zdravljenje odvisnosti.

Države si želijo več sredstev od družine

Sodišče bo tudi določilo, kako se bo denar od poravnave razdelil med zvezne države, mesta in okrožja.

Steve Miller, predsednik Purduejevega upravnega odbora, ki je v nedeljo potrdil dolgo pričakovano razglasitev bankrota, je dejal, da gre za edinstveno poravnavo, ki bo vse Purduejeve vire namenila v dobro ameriške javnosti.

"S to poravnavo se bomo ognili tratenju na milijone dolarjev in let razvlečenega pravdanja, namesto tega pa bomo zagotovili na milijarde dolarjev in nujno potrebnih virov skupnostim po vsej državi, ki se spopadajo z opioidno krizo. Še naprej bomo sodelovali z državnimi tožilci in drugimi predstavniki tožnikov, da bi ta dogovor implementirali kar se da hitro," je dejal Miller.

Kljub temu pa okoli 25 zveznih držav, vključno z Massachusettsom, New Yorkom in Connecticutom, poravnavi še naprej nasprotuje, saj si želijo, da bi Sacklerji za poravnavo namenili več lastnega denarja. In njihovo nasprotovanje bi lahko celoten postopek bankrota zapletlo.