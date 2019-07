»Če ličila in videz niso takšni, kot si jih je dekle zamislilo, lahko tisti dan tudi ne gre v šolo«

Skoraj neizbežno je, da bomo od tehnologije vedno bolj odvisni (navsezadnje jo uporabljamo vedno pogosteje, na primer za plačevanje položnic s telefonom). Ko pa človek začne opuščati stvari, ki jih je prej rad počel, zato da več časa preživi nam, recimo, družabnih omrežjih, takrat je čas za alarm, svari terapevt in vodja ambulante za zdravljenje nekemične zasvojenosti v zdravstvenem domu v Novi Gorici Miha Kramli.

Mobilni telefoni so postali nepogrešljivi del našega življenja. Foto: Pixabay

V ambulanti obravnavajo generacijsko različne bolnike: najmlajši bolnik je star 9 let, najstarejši 84 let. V ambulanti se tudi znajdejo mladostniki, ki letno na računalniških igrah ali družabnih omrežjih preživijo prek 3.000 ur. Za primerjavo: odrasli so v službi letno približno 2.000 ur.

Da ima pretirana raba družabnih omrežij negativen vpliv na samopodobo človeka, dokazuje podatek, da so imeli v obravnavi tudi mladoletnice zaradi pretirane rabe ličil. »Nič ni narobe, če dekleta všečkajo fotografije Kim Kardashian, ampak se je treba vprašati, kaj to všečkanje povzroča njim.« Sprašujejo se, kdaj bodo imele tako torbico, družbo, govorijo si, da niso nič vredne.

Kako daleč lahko to vodi, slikovito opiše tudi primere deklet, ki so pripravljena vstati pred odhodom v šolo več ur zgolj zato, da se naličijo. Če make-up ni tak, kot so si ga zamislile, ne gredo v šolo. Če se v šoli stanje spremeni in ne morejo popraviti ličil ali frizura, gredo kar domov, kar Kramlija žalost: »To so izredno ranjena dekleta.«

Več v prispevku Tina Lamovšek (Radio Slovenija)